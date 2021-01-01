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Волинські гандболісти стали бронзовими призерами чемпіонату Європи

Волинські гандболісти стали бронзовими призерами чемпіонату Європи
Волинські спортсмени у складі збірної України вдало виступили на чемпіонаті Європи з пляжного гандболу серед юнаків до 17 років та завоювали "бронзові" медалі.

Змагання відбувалися з 8 по 11 липня 2021 року у місті Варна у Болгарії. Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Команда України у боротьбі за третє місце завдала поразки команді Хорватії з рахунком 2:0, таким чином завоювавши бронзові медалі.

У складі української команди за медалі чемпіонату Європи змагалися п’ятеро гравців з Волині: Кушнірук Олексій, Гочачко Андрій, Римарчук Степан, Савицький Павло та Красюн Констянтин. Тренери Ростислав Ланевич, Микола Шнит та тренер-викладач Нововолинської ДЮСШ Хомюк Володимир.

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Теги: Волинь, спорт, ОДА
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