У Ковелі влаштували ходу на підтримку традиційної сім'ї. ВІДЕО





Про це повідомляють на сайті



Додають, що хода відбулася за участі усіх церков і конфесій.



Учасники ходи скандували: "Тато, мама і я - щаслива сім'я".



Зйомка та монтаж - Вадима Дричика, аерозйомка - Романа Кравчука.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 18 липня, у Ковелі відбулася загальноміська хода і молитва на захист сім'ї та християнських цінностей.Про це повідомляють на сайті "ПроКовель" Додають, що хода відбулася за участі усіх церков і конфесій.Учасники ходи скандували: "Тато, мама і я - щаслива сім'я".Зйомка та монтаж -, аерозйомка -

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