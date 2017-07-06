У Ковелі влаштували ходу на підтримку традиційної сім'ї. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
Учора, 18 липня, у Ковелі відбулася загальноміська хода і молитва на захист сім'ї та християнських цінностей.
Про це повідомляють на сайті "ПроКовель".
Додають, що хода відбулася за участі усіх церков і конфесій.
Учасники ходи скандували: "Тато, мама і я - щаслива сім'я".
Зйомка та монтаж - Вадима Дричика, аерозйомка - Романа Кравчука.
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Про це повідомляють на сайті "ПроКовель".
Додають, що хода відбулася за участі усіх церков і конфесій.
Учасники ходи скандували: "Тато, мама і я - щаслива сім'я".
Зйомка та монтаж - Вадима Дричика, аерозйомка - Романа Кравчука.
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