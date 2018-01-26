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Обіцяв «відмазати» від призову: волинські правоохоронці викрили командира взводу на хабарі у майже 2 тисячі доларів

Обіцяв «відмазати» від призову: волинські правоохоронці викрили командира взводу на хабарі у майже 2 тисячі доларів
На хабарі у 1800 доларів викрили командира взводу, що "взяв на лапу" за непризов на строкову військову службу.

Про це інформує Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону повідомили про підозру командиру взводу однієї з військових частин в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, старший лейтенант отримав 1800 доларів США хабара за вплив на прийняття посадовими особами Мукачівського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки рішень щодо сприяння громадянину в непризові на строкову військову службу. Кошти офіцер отримав двома траншами: 10 липня 2021 року – 500 доларів США та 18 липня – 1300 доларів США.

Нині вирішують питання щодо обрання військовослужбовцю запобіжного заходу.

Правопорушника викрили прокурори спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області за матеріалами та спільно з відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Волинській області.
Обіцяв «відмазати» від призову: волинські правоохоронці викрили командира взводу на хабарі у майже 2 тисячі доларів

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Теги: хабар, військові, командир взводу
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