Відомо, коли регіони отримають американську та інші вакцини від COVID-19





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у



«Цього тижня в регіони надійде ще: 1 000 020 доз вакцини від компанії Moderna для першого щеплення (друга партія надійде через визначений часовий інтервал для другої дози; 1 000 000 доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech; 299 520 доз вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech (що доставлять в Україну в середу і вона буде доставлена до вихідних, аби центри масової вакцинації щепили якомога більше бажаючих); 100 800 доз вакцини AstraZeneca», – повідомив Ляшко.



Зараз, за даними міністра, станом на ранок 19 липня в регіонах є: 1 003 589 доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech; 317 033 дози вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech; 220 180 доз вакцини AstraZeneca, які використовують виключно для другого щеплення.



Ляшко додав, що інфраструктура вакцинації від COVID-19 передбачає роботу 3127 пунктів щеплення, які розташовані по всій країні і в тому числі і в селах, що забезпечує рівний доступ до захисту від коронавірусу всього населення України.



Раніше дитячий фонд ООН доставив в Україну понад 2 млн доз COVID- вакцини виробництва американської компанії Moderna. Партія в 2 000 040 доз була надана американським урядом через глобальний механізм COVAX.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До регіонів доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna вже на цьому тижні. Також регіони отримають майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.Про це повідомив міністр охорони здоров'яна своїй сторінці у фейсбуці «Цього тижня в регіони надійде ще: 1 000 020 доз вакцини від компанії Moderna для першого щеплення (друга партія надійде через визначений часовий інтервал для другої дози; 1 000 000 доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech; 299 520 доз вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech (що доставлять в Україну в середу і вона буде доставлена до вихідних, аби центри масової вакцинації щепили якомога більше бажаючих); 100 800 доз вакцини AstraZeneca», – повідомив Ляшко.Зараз, за даними міністра, станом на ранок 19 липня в регіонах є: 1 003 589 доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech; 317 033 дози вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech; 220 180 доз вакцини AstraZeneca, які використовують виключно для другого щеплення.Ляшко додав, що інфраструктура вакцинації від COVID-19 передбачає роботу 3127 пунктів щеплення, які розташовані по всій країні і в тому числі і в селах, що забезпечує рівний доступ до захисту від коронавірусу всього населення України.Раніше дитячий фонд ООН доставив в Україну понад 2 млн доз COVID- вакцини виробництва американської компанії Moderna. Партія в 2 000 040 доз була надана американським урядом через глобальний механізм COVAX.

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