Де на Волині будуть відключати світло 20 липня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 РП-286 09:00-17:00 - м. Володимир-Волинський: вул. І. Гонти 11-19,12-24, Берегова 48/2, М. Кривоноса 1-11,2-322. ПЛ-0,4 кВ Л-10 РП-286 09:00-17:00 - м. Володимир-Волинський: вул.Н. Літописця 5-23,6-10, Довженка 1-19,4-22, І. Богуна 22, Луцька 150А, м. Вол-Волинський: КНСБудинок дор. Відділу3. ПЛ-0,4 Л-1 Л-2 КТП-114 09:00-17:00 - с. Марья Воля: вул. Ліснича, Нова, с. Марья Воля:магазин, ФАП,4. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-164 09:00-17:00 - с. Білин: вул. Травнева 3-29, 4-32 Лісова 1-33,8-10, с. Білин магазин, ФАП, ферма5. КТП-203 09:00-17:00 - с. Федорівка: вул. Володимирська, Л.Українки 1-13,2-18, Шевченка 3,5,9,6-18, с. Федорівка: ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗВол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП, Комунальне господарство Зарічанської СР, ВодокачкаФОП Бегаль Людмила Адамівна Торговий павільйон6. ПЛ-0,4 Л-1 Л-2 ЗТП-18 09:00-17:00 - Володимир-Волинський. вул. Луцька 104-146-136, Станіславського, Шептицького, УВКГ, КП Полігон, ДП Вол.облавтодор7. ЗТП-4 09:00-17:00 - м. Володимир-Волинський: вул. Устилузька 128, Устилузька 93-103,110-138, Бунди 3-15,4-20, Ваврисевича 6,7,8, І. Мазепи 7-27,4-30, Лотоцького 45, Федьковича 3-25,2-14, Кальнишевського 27-49,30-46, Антоновича 2, Устилузька 112. Володимирська 3-17,4-20, В. Мономаха 1-25,2-30, Бунди 12, Устилузька 105-119, м. Вол-Волинський: ФОП Ярощук В.В., Ощадбанк1. КТП №406 09:00–17:00 - с.Скриголово: вул. Центральна, Підприємство "Укрпошта".2. ПЛ0,4кВ від КТП-413 09:00–17:00 - с. Буркачі: вул. Лугова, вул. Майданська, вул. Садова, Берестечківське СТ – магазин с.Буркачі, ФОП Гримайло М.П, "Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Буркачі.1. ПЛ-0.4кВ Л-3 КТП-200 09:30-16:30 - с.Ст.Лішня вул.Шкільна 1-8,Миру 35-51, школа.2. частково ПЛ-10кВ Л 46-03 від ПС до ЛР-99 09:30-17:00 - с.Клопочин: вул.Володимирська частково, Жашковичі,Волиця вул.Миру, Центральна, с.Жашковичі:школа, дит.сад, фоп Доскач, Лукянчук.3. КТП-186 10:00-17:00 - с.Старосілля: школа,церква.1. ПЛ-0.4кВЛ-1 КТП-333 09:00-16:30 - с. Піщане: вул.Чехова.2. КТП-56 09:00–17:00 - с. Видерта: вул.Манєвських, школа, церква.3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-222 09:00–17:00 - с. Соснівка: вул. Польова, вул. Щорса (частково), вул. Жовтнева (частково), вул. Першого Травня, 28.4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-266 09:00–17:00 - с. Сошично: вул. Шкільна, вул.Спортивна.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП25003 08:30-20:00 - с.Сапогів: вул.Центральна, 1-43, вул.Б.Хмельницького, РГ святих жінок мироносиць УПЦ.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП25146 08:30-17:00 - м.Ківерці: вул.Філатова, вул.Кузнєцова, буд.22-46, вул.Квартальна 22а, вул.М.Бурака, ДП "Діброва", ФОП Гетманчук Любов Омел"янівна.3. ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 08:30-17:00 - м.Ківерці: пров. Захисників України.4. ПЛ 0,4 кВ від КТП25018 08:30-17:00 - с.Пальче: вул.Залізнична,1-14, вул.Набережна,1-15, вул.Мирна,1-27.5. ПЛ 0,4 кВ від КТП25242 08:30-17:00 - с.Ставок: медпункт, школа, церква, ФОП Лищук Олександр Миколайович, Олицьке споживче товариство, с.Ставок: вул.Путилівська.6. КТП25009 10:00-13:00 - с.Жабка: вул.Козацька, вул.Луцька,1-6, вул.Вишнева,буд.1-6, ФОП Ничипорович Юрій Іванович, Ківерцівське сільське споживче товариство.1. ПЛ-0,4кВ від ТП №208 09:00-17:00 - с.Облапи: вул.Незалежності, Дубівська сільська рада, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Волинська дирекція АТ "Укрпошта", ФОП Панасюк Р.П, Церква святого Симеона СтовпникаАкціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз», ФОП Сонько С.О, ФОП Дацюк Л.С, Релігійна громада Свт.Василія ВеликогоУкраїнської православної Церкви, ФОП Миронюк Т.С.2. ПЛ-10кВ. Л.37-09(ТП-717(А); ТП-312(А); ТП-602; ТП-474; ТП-692(А); ТП-506; ТП-448(А) 09:00-17:00 - с.Колодяжне,м.Ковель: вул.Грушевського, Урочище кут, ПМК-62, ТзОВ "Бетонник", ТзОВ "Ковельтрансводгосп", ТзОВ "К.П.Верес", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТ", ФОП Лисюк В.П, ФОП Кобрусев О.А, Мале приватне підприємство "ІНВЕСТБУД", ТзОВ "ГІППО", ФО Власюк В.А, ФО Ковальчук О.Ф, Ковельське комунальне підприємство "Добробут", ФОП Денищук Р.П, ФОП Лузіна Н.ОФО. Несторук А.Т, «Ліси Волині», Садівничий масив "Урожай", Козацька застава.3. ПЛ-0,4кВ від ТП №464 09:00-17:00 - м.Ковель: вул..Вітовського; вул.Грушевського; вус.Смірнова; вул.Руднєва; вул.Незалежності; вул.Толстого, ФО Дуда О.Г, ФОП Федорук О.ТФОП Геліч О.В, ФОП Костюк Р.Є, РЖКП №1, Підприємство теплових мереж "Ковельтепло", Управління регіонального розвитку Ковельської районної Державної адміністрації, Ф.О. Стецюк О.МФОП Чуб Ю.Л, ТзОВ "Арго-Р", ТзОВ "К.П.Верес", Фо Гудзь І.ВФОП Кравчук О.М, ФОП Баховець І.Д, ФОП Калюжний О.В, Квартирно-експлуатаційний відділ міста, Володимир-Волинський УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради, ФОП Сеник Н.ААндріївна.4. ПЛ-0,4кВ від ТП №318 09:00-17:00 - с.Білашів, Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці, Ковельське МТМО, Білашівська сільська рада, Відділ освіти Ковельської районної державної Адміністрації, Релігійна громада Християн віри Євангельської-п'ятидесятників, Волинська дирекція АТ "Укрпошта", ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство"Каскад", ФОП Шинкарук В.М.5. ПЛ-0,4кВ від ТП №733 09:00-17:00 - с.Повурськ.6. ПЛ-0,4кВ від КТП №422 09:00-17:00 - м. Ковель, вул.Грабовського, вул.Бойка, вул.Шептицького, вул.Шишкіна, вул.Симоненка; ФОП Лисюк І.Г, ФОП Демчук Н.М, ФОП Мороз Л.ВФОП Солов"янчук О.Б, УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради, ФОП Ясашний В.В.1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-96 09:00-17:00 - с.Колпитів: вул.Весела, Набережна.2. КТП-221 09:00-17:00 - с.Війниця: вул.Луцька,8 березня, ФГ Досвід-Волинь, столярний цех ФОП Бучман.Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 від КТП-232 09:00-17:00 - с. Озеряни: вул.Незалежності, Лісова, Молодіжна, ФАП, клуб, Полонківське СТ, ДГ «Перемога» (кузня, склад, млин).2. ПЛ-0,4 від КТП-116 09:30-16:00 - с. Баїв: вул. Перемоги, Кленова, Зелена, Набережна, с. Баїв – сільрада, клуб, ФАП, церква, Милушівське СТ – магазин, закусочна, ФОП Жучко Т.П. – магазин.3. ПЛ-0,4 від КТП-418 09:00-17:00 - с. Ботин: вул. Центральна, клуб с. Ботин.4. ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ЛР-30 (КТП-41, 99, 252, 306, 386, 389, 516, 586, 601, 612, 646, 672, 698, 774) 09:30-17:00 - с. Гаразджа: вул. Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола, АЗС „Лукойл”, АЗС „Формула-Ритейл”, ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооперитив „Комфорт”, ПП Понурко А.С., ОК «Лище Діброва», «А-Тера», с. Гаразджа: церква, буд.культури, школа, артсвердловина, ФАП.1. ПЛ-10 Л-58-03 від ЛР-332 до ЛР-280 08:00-18:00 - м. Любомль вул. 1Травня, Любомльська, Ватутіна, Ярини Смоляр, Володимирська, Висоцького, Княжа, Вишнивецька, Липинського, Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ", ТОВ "Л-Транс", МПП "Криниця", Приватне підприємство "Фолсаж", Волинська прикордонна філія ВАТ"СК"Універсальна", АЗС №2 "Універсам", ФОП Дячук Галина Антонівна, рампа Шацького ЛХЗ, ТзОВ "Золотий екватор", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СВІТЯЗЬ", ФОП Данилюк Наталія Іванівна, Державне під-во "Любомльське лісове господарство", МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯВІР", АЗС Вишнів.2. ПЛ-10 Л-85-01 від ЛР-37 ,та Л-58-10 від ЛР-25 до ЛР-28 до КР-136 08:00-18:00 - с. Вишнів: х.Діброва(Бабаці), с. Коцури, М/П с.Коцюри,Церква с.Коцюри, ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс,ФОП Трофимук Тетяна ДавидівнаКП"Комбікорм",ФОП Галян Микола Артемович, ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс,Савка Олександр Георгійович, ФОП Свінчук Микола Константинович, Сільська рада с. Вишнів, Магазин с.Вишнів, Будинок культури с. Вишнів, Клуб с. Вишнів, Церква, Фермер Віхрук В.М., АЗС №16 с.Вишнів,ФОП Оставненко Вячеслав Васильович,МПП "Граніт".3. КТП-203 08:00-18:00 - с. Вербівка, ФОП Денисовець Олеся Андріївна.4. КТП-81 08:00-18:00 - с. Замлиння, Бригада №2 с. Замлиння, Магазин с.Замлиння.5. КТП-436 08:00-18:00 - смт. Шацьк, ФОП Котович Тетяна Дмитрівна, ФОП Заяць Федір Федорович.1. КТП-53 10:00-14:00 - х.Коновка.2. КТП-212 13:00-17:00 - х.Заверхлісся.3. ПЛ-04кВ Л-2 КТП-160 10:00-17:00 - с.В.Глуша: вул.Дружби.4. ПЛ-10кВ Л 10-02 від КР-3 10:00-17:00 - с.Лахвичі с.Цир вул.1-го Травня (Житловий масив).1. ПЛ-0,4 кВ ТП№33398 10:00-17:00 - школа, церква с. Велика Ведмежка частково.2. ПЛ-0,4 кВ ТП№33130 10:00-17:00 - с. Четвертня: СВК "Жовтень", ФОП Мельник М.Н. – пилорама; ФОП Артюх В.М. – пилорама.1. КТП-67 Л-3 09:00-17:00 - м. Нововолинськ вул. Кн Ольги, 9-31,32-54, м-н Вікторія.1. КТП № 80 10:00-13:00 - х. Годинь.2. КТП № 81 13:20-17:00 - с. Кортеліси.3. Л-1,2 КТП № 87 10:00-17:00 - с. Височно, С/Ш Котельня с.Височно, ФАП с.Височне, Фізична особа підприємець Ліхван Лідія Григорівна.4. ПС-35 «Заболоття» № 17 10:00-17:00 - с. Заболоття, Гута, Тур, Здомишель, Краска, Заліси, ЗАБОЛОТТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА, Д/с с.Гута, Військова частина 9971 с.Гута, Фізична особа-підприємець Головій Галина Володимирівна, Фізична особа-підприємець Матвіюк Руслана Василівна, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Вишка с.Гута, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖУРАВЛИНИ", Фізична особа-підприємець Шиманський Ігор Миколаєвич, Фізична особа Шопук Ніна Арсенівна, ФОП Савчук Тетяна Андріївна, Фізична особа підприємець Берестюк Маргарита Федорівн, Фізична особа підприємець Головій Олена Петрівна, Фізична особа підприємець Головій Олена Олександрівна, Фізична особа підприємець Шиманська Тетяна Миколаївна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Білорусь-Агро",Фізична особа Штик Валерій Миколайович, Фізична особа Луцик Анатолій Володимирович, Фізична особа Свіржевський Микола Федорович, ФАП с.Гута, Фізична особа Панасюк Лідія Василівна, Фізична особа Янчук Лариса Миколаївна, Фізична особа Янчук Лариса Миколаївна, ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬФАРМПОСТАЧ", ЗАБОЛОТТІВСЬКА, СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІНТЕРНАТ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, Державне територіально-галузеве об'єднання"Львівська залізниця", АТС смт.Заболоття, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", Музична школа Заболоття, ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ, Фізична особа- підприємець Ковальчук Віктор Анатолійович, Фізична особа- підприємець Ковальчук Віктор Анатолійович, Фізична особа- підприємець Коцюба Вячеслав Пилипович, Фізична особа -підприємець Корпач Тетяна Миколаївна, Фізична особа- підприємець Ткачук Віталій Степанович, Фізична особа-підприємець Бадзюк Алла Яківна, Фізична особа-підприємець Луцюк Володимир Адамович, Фізична особа-підприємець Супрунюк Микола Якович, Фізична особа-підприємець Лютяниця Катерина Йосипівна, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР Вишка Заболоття, Фізична особа-підприємець Хвещук Галина Володимирівна, Фізична особа-підприємець Білітюк Любов Володимирівна, Фізична особа-підприємець Голіщук Тетяна Володимирівна, Фізична особа-підприємець Хомич Валентина Несторівна, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ" Вишка Заболоття, Фізична особа-підприємець Шевчук Микола Кіндратович, Фізична особа-підприємець Савчук Віктор Петрович, Фізична особа- підприємець Савчук Віктор Петрович, Товариство з обмеженою відповідальністю "Шольц-Утилізатор АВ", Фізична особа-підприємець Мельничук Василь Васильович, Фізична особа-підприємець Сидорук Роман Леонідович, Фізична особа-підприємець Головій Галина Василівна, Фізична особа-підприємець Шевчук Надія Миколаївна, Фізична особа -підприємець Козка Олена Петрівна, Фізична особа Поліщук Любов Сергіївна, Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство", ТзОВ"Гал-Євро-Контакт", Фізична особа підприємець Головій Валерій Володимирович, Фізична особа Русаненко Віктор Федорович, ФАП с. Заліси, ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПАНАСЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА, Фізична особа підприємець Бух Людмила Михайлівна, Фізична особа підприємець Головій Валерій Володимирович, ФАП с.Краська, ФАП с.Здомишель, Фізична особа-підприємець Шевчук Микола Кіндратович, Фізична особа-підприємець Більчук Василь Іванович, ЗДОМИШЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА, Військова частина 9971 Відділ прикордоної служби с.Тур, Фізична особа-підприємець Сінчук Володимир Григорович, Фізична особа-підприємець Прач Анатолій Степанович, Фізична особа підприємець Берестюк Наталія Миколаївна, Фізична особа Головій Микола Михайлович.5. ПЛ-10 кВ № 75-03 10:00-17:00 - с. Броди, Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет» , Лісництво.6. Л-2 КТП № 184 09:30-16:30 - смт. Ратне, вул. Заболотівська,вул. 40 років Перемоги, Фізична особа- підприємець Тарасюк Ольга Іванівна.1. ПЛ-0,4кВ КТП-36027 09:00-17:00 - с. Дмитрівка, магазинс. Дмитрівка, вул. Центральна, Садова, Молодіжна, Шевченка.2. ПЛ-0,4кВ ТП-36401 09:00-17:00 - м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка.3. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 09:00-17:00 - с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина, с. Берегове, вул. Набережна.4. ПЛ-0,4кВ ТП-36407 09:00-17:00 - м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни, м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова.5. ТП-36235 09:00-17:00 - с. Студині, ФАП, магазин, клуб.6. ПЛ-10кВ Л30-01 09:00-17:00 - с. Копачівка (повністю), с. Башова (повністю), с. Тростянка (повністю), с. Іванчиці (повністю), с.Озденіж (повністю), с.Уляники (повністю), с.Городині (повністю), с.Романів (повінстю).7. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 09:00-17:00 - с. Доросині, СВК "Батьківщина" корівники, с. Доросині, вул. Громуш.8. ПЛ-10кВ Л18-04 09:00-17:00 - м. Рожище вул. Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова, м. Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія.9. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 09:00-17:00 - м. Рожище, вул. Драгоманова, Січових стрільців, П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск, ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище Церква,ПП "Контакт", Виробнича база.10. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 09:00-17:00 - м. Рожище, вул. 1Травня, Грушевського, Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти.11. ТП-36085 09:00-17:00 - м.Рожище, вул. 24Серпня, Заньковецької,1-27, вул. Селянська, ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг.12. ПЛ-10 кВ Л69-01 09:00-17:00 - с.Вишеньки(повністю), с.Носачевичі: вул.Тиха, с.Вишеньки магазин( школа, церква, ФАП.), СГПП "Вишеньки"(бригада, артсв-на), с.Носачевичі ТзОВ "Волиньтепло", школа,магазин,церква, Садівниче товариство "Веселка".13. ТП-36278 09:00-17:00 - с. Літогоща, контора СВК, маг. Мачушинець, школа, майстерня, с. Літогоща, вул. І. Франка, Лугова.14. ТП-36440 09:00-17:00 - с. Топільне, магазин, школа, майстерня, кіоск ФОП Вольська Т., с. Топільне, вул. Центральна, Волі.15. ТП-36480 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Тичини, с. Кременець: вул. Тиха.16. ТП-36243 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Шевченка.17. ТП-36363 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Шевченка, Незалежності 61, 67, дитяча бібліотека, центр молоді, магазин «Сонечко», магазин.18. ТП-36058 09:00-17:00 - с. Іванівка: вул. Прилісна, Замкова, Молодіжна, Перемоги, Набережна, Миру, магазин Конохович О. Л., клуб.19. ТП-36060 09:00-17:00 - с. Корсині: вул. Соборності, Лісова, Прилісна, магазин Гаврилович, магазин Мачушинець.20. ТП-36296 09:00-17:00 - с. Вітоніж: вул. Першотравнева, Миру, Ветеранів.21. ПЛ-10 кВ Л34-05 09:00-17:00 - с. Доросині (повністю), с. Ворончин: вул.Шкільна, Шевченка, с. Кияж: вул.Набережна, Тиха, с. Тристень: вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка, с.Доросині: школа, магазини, контора, аптека, адмінприміщення, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна, виробнича база, лікарня, СКЗ, дитячий садок, клуб, с.Кияж: молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП, телятник, пилорама, млин, с.Тристень: бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа, с.Ворончин: ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку.22. ТП-36031 09:00-17:00 - с. Пожарки: контора сільської ради, магазин, дитячий садок, школа, ФАП, церква, с. Пожарки: вул. Нососелів, Центральна.23. Л34-03 після ЛР-115 09:00-17:00 - с.Ясенівка (повністю),с.Вітоніж (повністю), с.Ясенівка (повністю), с.Вітоніж (повністю).1. КТП-145 09:00-17:00 - с. Брідки: вул. Миру, Управління водного господарства.2. КТП-182 09:00-17:00 - с. Мокре: вул. Незалежності, школа, ФАП, магазин, клуб.1. ПЛ-0,4кВ КТП-46 09:00-17:00 - с.Селець, ФГ «Перлина Турії», ПАТ «Укртрансгаз» - АГРС., СКЗ.2. ПЛ-10кВ Л-24-01 КТП-241 КТП-335 КТП-172 КТП-236 КТП-169 КТП-170 КТП-166 10:00-16:30 - с. Свинарин, Серкизів: вул.Дажевська, Маковичі: вул.Перемоги, Майструка, с.Осекрів: вул.Хутірська, СВК «Батьківщина» - КЗС, ферма, СВК «Слава»,ФОП Шклярук О.М. – магазин, СВК «Слава» - контора,пекарня,тракторна бригада, млин, Маковичівська с/р – клуб, школа, пошта, пождепо, АТС, церква, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, ВО Турійської РДА – школа, ФОП Пиндюк В.П. – магазин.3. РП-03 Л-03-01 від ЛР-48 до КР-18 КТП-156 КТП-146 КТП-158 КТП-155 КТП-173 10:00-16:30 - с.Осьмиговичі: вул. Молодіжна, Берегова, Центральна,Козацька с.Ловище: вул. Осьмиговичівська, Старе село, МПП «Меридіан» - деревообробний цех, ТзОВ «Контур-Т», Новодвірівська с/р – пождепо, ВО Турійської РДА – школа, столова, майстерня, РСТ – магазин, УДППЗ «Укрпошта» - пошта., ПАТ «Укртелеком» - АТС, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, ФОП Кмін Р.В. – магазин, церква.