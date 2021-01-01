Волинський лікар видалив чималий камінь із жовчного пацієнта без розрізів





Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня у фейсбуці.



Лапароскопічний метод оперативного лікування найменш травматично впливає на організм, зменшує больовий синдром у після операційному періоді, пришвидшує одужання пацієнтів, зменшує кровотечу, має гарний косметичний ефект.



В операційній працювали:

Максимів Олексій Йосипович - лікар-анестезіолог;

Гриценюк Олена Віталіївна - сестра медична анестезистка.

Новосад Ірина Володимирівна - сестра медична операційна.



Загальна тривалість оперативного втручання - 27 хвилин. Крововтрата склала до 5 мл. Операцію провели успішно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікар-хірург Ігор Винницький провів операцію із видалення каменя в жовчному міхурі пацієнта лапароскопічно.Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня у фейсбуці.Лапароскопічний метод оперативного лікування найменш травматично впливає на організм, зменшує больовий синдром у після операційному періоді, пришвидшує одужання пацієнтів, зменшує кровотечу, має гарний косметичний ефект.В операційній працювали:Максимів Олексій Йосипович - лікар-анестезіолог;Гриценюк Олена Віталіївна - сестра медична анестезистка.Новосад Ірина Володимирівна - сестра медична операційна.Загальна тривалість оперативного втручання - 27 хвилин. Крововтрата склала до 5 мл. Операцію провели успішно.

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