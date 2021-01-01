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Волинський лікар видалив чималий камінь із жовчного пацієнта без розрізів

Волинський лікар видалив чималий камінь із жовчного пацієнта без розрізів
Лікар-хірург Ігор Винницький провів операцію із видалення каменя в жовчному міхурі пацієнта лапароскопічно.

Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня у фейсбуці.

Лапароскопічний метод оперативного лікування найменш травматично впливає на організм, зменшує больовий синдром у після операційному періоді, пришвидшує одужання пацієнтів, зменшує кровотечу, має гарний косметичний ефект.

В операційній працювали:
Максимів Олексій Йосипович - лікар-анестезіолог;
Гриценюк Олена Віталіївна - сестра медична анестезистка.
Новосад Ірина Володимирівна - сестра медична операційна.

Загальна тривалість оперативного втручання - 27 хвилин. Крововтрата склала до 5 мл. Операцію провели успішно.
Волинський лікар видалив чималий камінь із жовчного пацієнта без розрізів
Волинський лікар видалив чималий камінь із жовчного пацієнта без розрізів
Волинський лікар видалив чималий камінь із жовчного пацієнта без розрізів
Волинський лікар видалив чималий камінь із жовчного пацієнта без розрізів
Волинський лікар видалив чималий камінь із жовчного пацієнта без розрізів

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Теги: операція, каміння, медицина
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