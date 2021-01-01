Волинський лікар видалив чималий камінь із жовчного пацієнта без розрізів
Сьогодні, 16:11
Лікар-хірург Ігор Винницький провів операцію із видалення каменя в жовчному міхурі пацієнта лапароскопічно.
Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня у фейсбуці.
Лапароскопічний метод оперативного лікування найменш травматично впливає на організм, зменшує больовий синдром у після операційному періоді, пришвидшує одужання пацієнтів, зменшує кровотечу, має гарний косметичний ефект.
В операційній працювали:
Максимів Олексій Йосипович - лікар-анестезіолог;
Гриценюк Олена Віталіївна - сестра медична анестезистка.
Новосад Ірина Володимирівна - сестра медична операційна.
Загальна тривалість оперативного втручання - 27 хвилин. Крововтрата склала до 5 мл. Операцію провели успішно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня у фейсбуці.
Лапароскопічний метод оперативного лікування найменш травматично впливає на організм, зменшує больовий синдром у після операційному періоді, пришвидшує одужання пацієнтів, зменшує кровотечу, має гарний косметичний ефект.
В операційній працювали:
Максимів Олексій Йосипович - лікар-анестезіолог;
Гриценюк Олена Віталіївна - сестра медична анестезистка.
Новосад Ірина Володимирівна - сестра медична операційна.
Загальна тривалість оперативного втручання - 27 хвилин. Крововтрата склала до 5 мл. Операцію провели успішно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинській громаді нагородили матерів-героїнь
Сьогодні, 16:55
У Ковелі автомобіль на переході збив жінку-велосипедистку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
Волинський лікар видалив чималий камінь із жовчного пацієнта без розрізів
Сьогодні, 16:11
Обіцяв «відмазати» від призову: волинські правоохоронці викрили командира взводу на хабарі у майже 2 тисячі доларів
Сьогодні, 15:43