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У Ковелі автомобіль на переході збив жінку-велосипедистку. ВІДЕО

У Ковелі автомобіль на переході збив жінку-велосипедистку. ВІДЕО
Сьогодні, 19 липня, у Ковелі трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю авто та велосипедистки.

Про це повідомляє видання "КовельMedia".

Інформують, що приблизно о 14-й годині на перехресті вулиць Грушевського та Липинського автомобіль марки Audi A6 збив бабусю, яка їхала на велосипеді через пішохідний перехід.

На місце пригоди прибули поліцейські та медики. Машиною екстреної медичної допомоги пенсіонерку відвезли до лікарні.




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Теги: Ковель, аварія, велосипедистка
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