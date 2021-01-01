У Ковелі автомобіль на переході збив жінку-велосипедистку. ВІДЕО





Про це повідомляє видання "



Інформують, що приблизно о 14-й годині на перехресті вулиць Грушевського та Липинського автомобіль марки Audi A6 збив бабусю, яка їхала на велосипеді через пішохідний перехід.



На місце пригоди прибули поліцейські та медики. Машиною екстреної медичної допомоги пенсіонерку відвезли до лікарні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 19 липня, у Ковелі трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю авто та велосипедистки.Про це повідомляє видання " КовельMedia ".Інформують, що приблизно о 14-й годині на перехресті вулиць Грушевського та Липинського автомобіль марки Audi A6 збив бабусю, яка їхала на велосипеді через пішохідний перехід.На місце пригоди прибули поліцейські та медики. Машиною екстреної медичної допомоги пенсіонерку відвезли до лікарні.

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