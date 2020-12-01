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Що нового на будівельному майданчику «Супернови»? ВІДЕОЗВІТ ЗА ЛИПЕНЬ*

Що нового на будівельному майданчику «Супернови»? ВІДЕОЗВІТ ЗА ЛИПЕНЬ*
П'ять будинків ЖК "Супернова" вже здані в експлуатацію, наразі активні роботи тривають у "великому" будинку на кілька під'їздів.

Що нового на будівельному майданчику - розповідає менеджерка із продажів Будівельної компанії "Інвестор" Валерія Киричук.

Зокрема, у “великому” будинку виконані такі роботи:

1 під'їзд:

фасадні роботи виконані на 85%,
змонтовані вікна та колективні димоходи,
стіни поштукатурені на 90%,
розведена електромережа, водопостачання та водовідведення.

2 під'їзд:

цегляну кладку завершили,
вікна змонтовані на 70%,
почали фасадні роботи,
розвели електромережу на 80%,
колективні димоходи встановили на 90%.

3-4 під'їзди:

цегляна кладка виконана на 50%.

5 під'їзд:

мурують 1 поверх.

6 під'їзд:

готуються до фундаментних робіт.



Зверніть увагу! У першому під'їзді уже не залишилося квартир на продаж, а в другому - лише одна. Це 3-кімнатна квартира, площею 76,13 м2.

За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:

+38 067 543 48 71

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

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Теги: Інвестор, Супернова, будівництво, відеозвіт
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