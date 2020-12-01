Що нового на будівельному майданчику «Супернови»? ВІДЕОЗВІТ ЗА ЛИПЕНЬ*
Сьогодні, 08:00
П'ять будинків ЖК "Супернова" вже здані в експлуатацію, наразі активні роботи тривають у "великому" будинку на кілька під'їздів.
Що нового на будівельному майданчику - розповідає менеджерка із продажів Будівельної компанії "Інвестор" Валерія Киричук.
Зокрема, у “великому” будинку виконані такі роботи:
1 під'їзд:
фасадні роботи виконані на 85%,
змонтовані вікна та колективні димоходи,
стіни поштукатурені на 90%,
розведена електромережа, водопостачання та водовідведення.
2 під'їзд:
цегляну кладку завершили,
вікна змонтовані на 70%,
почали фасадні роботи,
розвели електромережу на 80%,
колективні димоходи встановили на 90%.
3-4 під'їзди:
цегляна кладка виконана на 50%.
5 під'їзд:
мурують 1 поверх.
6 під'їзд:
готуються до фундаментних робіт.
Зверніть увагу! У першому під'їзді уже не залишилося квартир на продаж, а в другому - лише одна. Це 3-кімнатна квартира, площею 76,13 м2.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 48 71
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Що нового на будівельному майданчику - розповідає менеджерка із продажів Будівельної компанії "Інвестор" Валерія Киричук.
Зокрема, у “великому” будинку виконані такі роботи:
1 під'їзд:
фасадні роботи виконані на 85%,
змонтовані вікна та колективні димоходи,
стіни поштукатурені на 90%,
розведена електромережа, водопостачання та водовідведення.
2 під'їзд:
цегляну кладку завершили,
вікна змонтовані на 70%,
почали фасадні роботи,
розвели електромережу на 80%,
колективні димоходи встановили на 90%.
3-4 під'їзди:
цегляна кладка виконана на 50%.
5 під'їзд:
мурують 1 поверх.
6 під'їзд:
готуються до фундаментних робіт.
Зверніть увагу! У першому під'їзді уже не залишилося квартир на продаж, а в другому - лише одна. Це 3-кімнатна квартира, площею 76,13 м2.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 48 71
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Що нового на будівельному майданчику «Супернови»? ВІДЕОЗВІТ ЗА ЛИПЕНЬ*
Сьогодні, 08:00
На Волині в'язні колонії виготовляють столи для сімейних посиденьок на природі. ФОТО
Сьогодні, 07:31
На Волині через блискавки горіли будинки
Сьогодні, 06:29
Жителі громади під Луцьком просять владу компенсувати збитки, які завдала негода. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27