Що нового на будівельному майданчику «Супернови»? ВІДЕОЗВІТ ЗА ЛИПЕНЬ*

ЖК "Супернова" вже здані в експлуатацію, наразі активні роботи тривають у "великому" будинку на кілька під'їздів.



Що нового на будівельному майданчику - розповідає менеджерка із продажів Будівельної компанії "Інвестор" Валерія Киричук.



Зокрема, у “великому” будинку виконані такі роботи:



1 під'їзд:



фасадні роботи виконані на 85%,

змонтовані вікна та колективні димоходи,

стіни поштукатурені на 90%,

розведена електромережа, водопостачання та водовідведення.



2 під'їзд:



цегляну кладку завершили,

вікна змонтовані на 70%,

почали фасадні роботи,

розвели електромережу на 80%,

колективні димоходи встановили на 90%.



3-4 під'їзди:



цегляна кладка виконана на 50%.



5 під'їзд:



мурують 1 поверх.



6 під'їзд:



готуються до фундаментних робіт.







Зверніть увагу! У першому під'їзді уже не залишилося квартир на продаж, а в другому - лише одна. Це 3-кімнатна квартира, площею 76,13 м2.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:



+38 067 543 48 71



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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