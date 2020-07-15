У волинській громаді нагородили матерів-героїнь





Про це йдеться на сайті Турійської селищної ради територіальної громади.



Цю приємну місію виконала голова Ковельської районної державної адміністрації Ольга Черен.



Урочисто, під оплески великої турійської родини, квіти та відзнаки отримали: мама п’ятьох дітей, жителька села Тагачин Людмила Гнатюк; мешканка села Маковичі Оксана Дейнека, яка виховує семеро діток; Жанна Черній з Купичева, мама п’ятьох дітей; мешканка села Осекрів Ірина Дубінчук, мама восьми дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Турійську під час відзначення Дня селища нагородили чотирьох жінок громади, яким присвоєне почесне звання „Мати-героїня”.Про це йдеться на сайті Турійської селищної ради територіальної громади.Цю приємну місію виконала голова Ковельської районної державної адміністраціїУрочисто, під оплески великої турійської родини, квіти та відзнаки отримали: мама п’ятьох дітей, жителька села Тагачин; мешканка села Маковичі, яка виховує семеро діток;з Купичева, мама п’ятьох дітей; мешканка села Осекрів, мама восьми дітей.

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