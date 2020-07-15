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У волинській громаді нагородили матерів-героїнь

У волинській громаді нагородили матерів-героїнь
У Турійську під час відзначення Дня селища нагородили чотирьох жінок громади, яким присвоєне почесне звання „Мати-героїня”.

Про це йдеться на сайті Турійської селищної ради територіальної громади.

Цю приємну місію виконала голова Ковельської районної державної адміністрації Ольга Черен.

Урочисто, під оплески великої турійської родини, квіти та відзнаки отримали: мама п’ятьох дітей, жителька села Тагачин Людмила Гнатюк; мешканка села Маковичі Оксана Дейнека, яка виховує семеро діток; Жанна Черній з Купичева, мама п’ятьох дітей; мешканка села Осекрів Ірина Дубінчук, мама восьми дітей.

У волинській громаді нагородили матерів-героїнь
У волинській громаді нагородили матерів-героїнь

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Теги: Турійська громада, мати-героїня, відзнаки
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