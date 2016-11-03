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Офіцери податкової міліції Волині повернулися після служби на Сході

Офіцери податкової міліції Волині повернулися після служби на Сході
Двоє офіцерів податкової міліції Волині, які несли службу у спецпідрозділі «Фантом», повернулися після чергової ротації із зони проведення Операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба у Волинській області.

Волиняни – «фантомівці» разом зі своїми колегами з інших правоохоронних органів у складі зведених мобільних груп контролювали лінію розмежування на Сході України.

За проявлену мужність та професіоналізм керівництво ГУ ДФС у Волинській області оголосило подяку двом співробітникам податкової міліції та нагородили їх цінними подарунками, а колеги бажали швидкої адаптації до мирних умов та нових професійних здобутків.

«Внесок співробітників податкової міліції області у справу захисту економічних інтересів держави вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей - вагомий і важливий. Майже всі представники нашого колективу успішно пройшли службу у бойовій обстановці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду та на всій лінії розмежування на Сході країни. Завдання з протидії нелегальним потокам товарів, вантажів та транспортних засобів волиняни – представники спецпідрозділу ДФС завжди виконували на високому професійному рівні», - наголосив т.в.о. начальника ГУ ДФС у Волинській області Віталій Дума.

Офіцери податкової міліції Волині повернулися після служби на Сході
Офіцери податкової міліції Волині повернулися після служби на Сході

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Теги: зона ООС, спецрозділ, служба, ротація
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