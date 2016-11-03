Офіцери податкової міліції Волині повернулися після служби на Сході
Сьогодні, 17:16
Двоє офіцерів податкової міліції Волині, які несли службу у спецпідрозділі «Фантом», повернулися після чергової ротації із зони проведення Операції Об’єднаних сил.
Про це повідомляє Державна фіскальна служба у Волинській області.
Волиняни – «фантомівці» разом зі своїми колегами з інших правоохоронних органів у складі зведених мобільних груп контролювали лінію розмежування на Сході України.
За проявлену мужність та професіоналізм керівництво ГУ ДФС у Волинській області оголосило подяку двом співробітникам податкової міліції та нагородили їх цінними подарунками, а колеги бажали швидкої адаптації до мирних умов та нових професійних здобутків.
«Внесок співробітників податкової міліції області у справу захисту економічних інтересів держави вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей - вагомий і важливий. Майже всі представники нашого колективу успішно пройшли службу у бойовій обстановці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду та на всій лінії розмежування на Сході країни. Завдання з протидії нелегальним потокам товарів, вантажів та транспортних засобів волиняни – представники спецпідрозділу ДФС завжди виконували на високому професійному рівні», - наголосив т.в.о. начальника ГУ ДФС у Волинській області Віталій Дума.
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Про це повідомляє Державна фіскальна служба у Волинській області.
Волиняни – «фантомівці» разом зі своїми колегами з інших правоохоронних органів у складі зведених мобільних груп контролювали лінію розмежування на Сході України.
За проявлену мужність та професіоналізм керівництво ГУ ДФС у Волинській області оголосило подяку двом співробітникам податкової міліції та нагородили їх цінними подарунками, а колеги бажали швидкої адаптації до мирних умов та нових професійних здобутків.
«Внесок співробітників податкової міліції області у справу захисту економічних інтересів держави вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей - вагомий і важливий. Майже всі представники нашого колективу успішно пройшли службу у бойовій обстановці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду та на всій лінії розмежування на Сході країни. Завдання з протидії нелегальним потокам товарів, вантажів та транспортних засобів волиняни – представники спецпідрозділу ДФС завжди виконували на високому професійному рівні», - наголосив т.в.о. начальника ГУ ДФС у Волинській області Віталій Дума.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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