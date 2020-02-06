У Польщі під час пожежі мало не загинули заробітчани з України





Як пoвідoмляє



В селі Любучев загорілося приміщення старої стодоли, в якому в цей час перебували працівники з України.



На момент виникнення пожежі не було точно відомо, скільки людей перебувало всередині. Вогонь розповсюджувався дуже швидко, згодом почав валитися дах й частково стіни. Свідками пожежі стали 2 жителів села. Вони розповіли, що бачили, як кільком особам вдалося вчасно вибігти з приміщення, що горіло, однак інші вже не могли цього зробити.



Тоді обоє чоловіків перескочили через огорожу на подвір'ї колишньої стодоли, підбігли до неї й почали відкривати двері, які були зачинені на засувки зовні. Завдяки цьому, ще шістьох осіб змогли вивести з задимленого й палаючого приміщення. Ті вже практично не могли рухатися самостійно. Згодом побачили ще 2-х працівників з України, мали ознаки отруєння чадним газом та обпечення. Їм також допомогли вибратися назовні.



Одного громадянина України, який зазнав серйозних опіків, забрали гелікоптером до спеціалізованої лікарні в місті Грифіце. Іншого, з отруєнням чадним газом, також гелікоптером відвезли до лікарні в Гдині.



З неофіційних джерел відомо, що приміщення старої стодоли використовувалося як житло для тимчасових працівників з України. Ймовірно, що там також виготовляли сигарети: на місці знайшли запаковані пачки сигарет, приготовані до висилки, а також листя тютюну.



Наразі невідомо, чому люди перебували в зачиненому приміщенні, так само поки невідомо, чи поліції вдалося розшукати інших чоловіків, яким допомогли вибратися з палаючої колишньої стодоли. Всі вони втекли з місця.



Зараз справою займається районна прокуратура в Слупську. Там і вияснятимуть, чому виникла пожежа, що відбувалося в приміщенні і чому воно було зачинене ззовні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє мешканців села Любучев неподалік Слупська врятували від загибелі під час пожежі кільканадцять людей, серед яких були заробітчани з України.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на gp24.pl, інцидент стався днями.В селі Любучев загорілося приміщення старої стодоли, в якому в цей час перебували працівники з України.На момент виникнення пожежі не було точно відомо, скільки людей перебувало всередині. Вогонь розповсюджувався дуже швидко, згодом почав валитися дах й частково стіни. Свідками пожежі стали 2 жителів села. Вони розповіли, що бачили, як кільком особам вдалося вчасно вибігти з приміщення, що горіло, однак інші вже не могли цього зробити.Тоді обоє чоловіків перескочили через огорожу на подвір'ї колишньої стодоли, підбігли до неї й почали відкривати двері, які були зачинені на засувки зовні. Завдяки цьому, ще шістьох осіб змогли вивести з задимленого й палаючого приміщення. Ті вже практично не могли рухатися самостійно. Згодом побачили ще 2-х працівників з України, мали ознаки отруєння чадним газом та обпечення. Їм також допомогли вибратися назовні.Одного громадянина України, який зазнав серйозних опіків, забрали гелікоптером до спеціалізованої лікарні в місті Грифіце. Іншого, з отруєнням чадним газом, також гелікоптером відвезли до лікарні в Гдині.З неофіційних джерел відомо, що приміщення старої стодоли використовувалося як житло для тимчасових працівників з України. Ймовірно, що там також виготовляли сигарети: на місці знайшли запаковані пачки сигарет, приготовані до висилки, а також листя тютюну.Наразі невідомо, чому люди перебували в зачиненому приміщенні, так само поки невідомо, чи поліції вдалося розшукати інших чоловіків, яким допомогли вибратися з палаючої колишньої стодоли. Всі вони втекли з місця.Зараз справою займається районна прокуратура в Слупську. Там і вияснятимуть, чому виникла пожежа, що відбувалося в приміщенні і чому воно було зачинене ззовні.

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