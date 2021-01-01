Іпотека чи розстрочка: як вигідніше придбати квартиру*





Варто відзначити, що часто в розтермінування чи на умовах іпотеки купують нерухомість саме у Львові, і на це знайдеться кілька причин.



У чому полягає різниця між іпотекою й розтермінуванням



Іпотеку вважають цільовим кредитом, який видає банківська установа під заставу майна, котре купують. Розстрочка — розрахунок безпосередньо з офісом будівельної компанії, під час якого покупець частинами сплачує вартість придбаного житла. Обидва варіанти об’єднує те, що вони дають змогу купити нерухомість людям, які не мають на руках достатньо фінансів, аби погасити всю суму одразу.



Якщо порівнювати іпотеку та розтермінування в контексті умов, то варто відзначити такі відмінності:



- Різний строк погашення



Іпотеку вважають більш довготривалою в часі, адже вона може бути розтягнутою на 20, а то й на 30 років. На відміну від неї, розтермінування оформлюють на коротший термін — 1-4 роки.

Якщо потенційний покупець знає, що динаміка зростання його доходів дасть змогу в найближчі роки повністю покрити вартість придбаної квартири, купівля нерухомості в розтермінування може стати цілком-таки прийнятним варіантом.



- Обсяг документів, необхідних для укладання угоди



Зазвичай під час оформлення іпотечного кредиту вимагаєють більше документів, ніж під час придбання житла в розтермінування.



- Вимоги до клієнта



Аби оформити кредит у банківському відділенні, у людини повинна бути ідеальна кредитна історія, а всі документи перевіряють максимально ретельно. Розтермінування в цьому контексті вважають вигіднішим варіантом, ніж іпотека.



- Терміни оформлення угоди



У випадку з іпотекою оформлення угоди зазвичай триває довше, ніж з розстрочкою. Розгляд самої лише заявки може тривати близько 30 днів.



- Переплата



Попри те, що умови придбання житла в іпотеку дають змогу розтягнути погашення суми на тривалий час, переплата є суттєво вищою, якщо порівнювати з купівлею на виплат.



- Обсяг першого внеску



У цьому показнику іпотека таки виграє, оскільки внесок може бути мінімальним. Що стосується розстрочки, то тут він суттєво більший. Зазвичай перший внесок складає від 30% вартості самої квартири.



- Розмір платежів



Іпотека передбачає невеликі регулярні платежі протягом тривалого часу. Платежі при розтермінуванні значно більші, ніж у першому випадку.



- Об’єкт



В іпотеку можна оформити будь-яке житло, а от розтермінування доступне лише для об’єктів, котрі належать до первинного ринку.



Що краще: іпотека чи розтермінування



Якщо покупець упевнений у своїх заробітках і вони стабільно зростають, придбання житла у розтермінування буде кращим варіантом. Так втрачається менше коштів на відсотках та є нагода швидко закрити квартирне питання.



Якщо ж рівень доходів не дає змоги виплатити всю суму вартості квартири за кілька років, іпотека стає не менш хорошим альтернативним рішенням.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коли мова йде про варіанти купівлі нерухомості, а коштів на повну сплату вартості омріяного житла не вистачає, перед покупцем стоїть вибір між кількома альтернативними варіантами — іпотекою або розтермінуванням, кожен з яких має як свої конкурентні переваги, так і вагомі недоліки.Варто відзначити, що часто в розтермінування чи на умовах іпотеки купують нерухомість саме у Львові, і на це знайдеться кілька причин. Купити квартиру у Львові вигідно з огляду на те, що на сьогодні (станом на липень 2021-го) ринок нерухомості в цьому місті досить стабілізувався після пандемії COVID-19. До прикладу, вже кілька місяців середня вартість квадратного метра в новобудові заледве перевищує 25 тис.грн.Іпотеку вважають цільовим кредитом, який видає банківська установа під заставу майна, котре купують. Розстрочка — розрахунок безпосередньо з офісом будівельної компанії, під час якого покупець частинами сплачує вартість придбаного житла. Обидва варіанти об’єднує те, що вони дають змогу купити нерухомість людям, які не мають на руках достатньо фінансів, аби погасити всю суму одразу.Якщо порівнювати іпотеку та розтермінування в контексті умов, то варто відзначити такі відмінності:- Різний строк погашенняІпотеку вважають більш довготривалою в часі, адже вона може бути розтягнутою на 20, а то й на 30 років. На відміну від неї, розтермінування оформлюють на коротший термін — 1-4 роки.Якщо потенційний покупець знає, що динаміка зростання його доходів дасть змогу в найближчі роки повністю покрити вартість придбаної квартири, купівля нерухомості в розтермінування може стати цілком-таки прийнятним варіантом.- Обсяг документів, необхідних для укладання угодиЗазвичай під час оформлення іпотечного кредиту вимагаєють більше документів, ніж під час придбання житла в розтермінування.- Вимоги до клієнтаАби оформити кредит у банківському відділенні, у людини повинна бути ідеальна кредитна історія, а всі документи перевіряють максимально ретельно. Розтермінування в цьому контексті вважають вигіднішим варіантом, ніж іпотека.- Терміни оформлення угодиУ випадку з іпотекою оформлення угоди зазвичай триває довше, ніж з розстрочкою. Розгляд самої лише заявки може тривати близько 30 днів.- ПереплатаПопри те, що умови придбання житла в іпотеку дають змогу розтягнути погашення суми на тривалий час, переплата є суттєво вищою, якщо порівнювати з купівлею на виплат.- Обсяг першого внескуУ цьому показнику іпотека таки виграє, оскільки внесок може бути мінімальним. Що стосується розстрочки, то тут він суттєво більший. Зазвичай перший внесок складає від 30% вартості самої квартири.- Розмір платежівІпотека передбачає невеликі регулярні платежі протягом тривалого часу. Платежі при розтермінуванні значно більші, ніж у першому випадку.- Об’єктВ іпотеку можна оформити будь-яке житло, а от розтермінування доступне лише для об’єктів, котрі належать до первинного ринку.Якщо покупець упевнений у своїх заробітках і вони стабільно зростають, придбання житла у розтермінування буде кращим варіантом. Так втрачається менше коштів на відсотках та є нагода швидко закрити квартирне питання.Якщо ж рівень доходів не дає змоги виплатити всю суму вартості квартири за кілька років, іпотека стає не менш хорошим альтернативним рішенням.

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