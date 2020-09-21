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Двох чоловіків, які на Світязі ошукали та побили волинянина, посадили у тюрму

Двох чоловіків, які на Світязі ошукали та побили волинянина, посадили у тюрму
Двоє жителів Рівненщини за вчинення злочинів на Волині втрапили за ґрати на понад 4 роки.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Двох раніше судимих чоловіків суд визнав винними у тому, що вони уночі 14 серпня 2017 року на території пансіонату "Шацькі озера" ошукали волинянина, з яким розпивали спиртне – виміняли у нього справжні гроші – 2500 грн – на сувенірні.

Згодом, коли потерпілий почав обурюватися з цього приводу – зловмисники ще і побили його і, погрожуючи пістолетом, відібрали мобільний телефон та сувенірні купюри.

Обом обвинуваченим суд призначив покарання у виді 4 років та 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.

Фото - ілюстративне

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Теги: суд, Світязь, побиття, волинянин
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