Двох чоловіків, які на Світязі ошукали та побили волинянина, посадили у тюрму





Про це



Двох раніше судимих чоловіків суд визнав винними у тому, що вони уночі 14 серпня 2017 року на території пансіонату "Шацькі озера" ошукали волинянина, з яким розпивали спиртне – виміняли у нього справжні гроші – 2500 грн – на сувенірні.



Згодом, коли потерпілий почав обурюватися з цього приводу – зловмисники ще і побили його і, погрожуючи пістолетом, відібрали мобільний телефон та сувенірні купюри.



Обом обвинуваченим суд призначив покарання у виді 4 років та 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє жителів Рівненщини за вчинення злочинів на Волині втрапили за ґрати на понад 4 роки.Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.Двох раніше судимих чоловіків суд визнав винними у тому, що вони уночі 14 серпня 2017 року на території пансіонату "Шацькі озера" ошукали волинянина, з яким розпивали спиртне – виміняли у нього справжні гроші – 2500 грн – на сувенірні.Згодом, коли потерпілий почав обурюватися з цього приводу – зловмисники ще і побили його і, погрожуючи пістолетом, відібрали мобільний телефон та сувенірні купюри.Обом обвинуваченим суд призначив покарання у виді 4 років та 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.

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