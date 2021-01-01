Не доїхали додому 400 метрів: очевидці розповіли про моторошну смертельну ДТП під Луцьком
Сьогодні, 18:12
Усі загиблі та травмовані в ДТП поблизу села Печихвости Луцького району – з одного села. 11 пасажирів та водій не доїхали додому 400 метрів.
Свідки моторошної аварії розповіли "Суспільному Волині" про обставини ДТП.
Нагадаємо, учора, 18 липня, у селі Печихвости Луцького району сталася смертельна автотроща. 30-річний водій автомобіля Ford Focus не врахував дорожню обстановку, з’їхав на узбіччя, внаслідок чого допустив зіткнення із деревом. У легковику перебувало 12 осіб, з них семеро дітей. Двоє дорослих та одна дитина загинули на місці, всі інші доставлені в медичні заклади Горохова та Луцька з різними травмами та забоями.
Першими витягали з авто дітей
Аварія трапилася 18 липня, орієнтовно о 19-й годині. В автівці було 12 людей, з них 7 - діти. Місцевий житель Володимир Батіг першим прибіг на місце ДТП. Звук від удару авто почув, коли був вдома.
Зі слів чоловіка, авто після зіткнення було у диму.
"Я зразу вийняв клєму з акумулятора і почав усіх витягати. Бачу – усі з нашого села, якихось 400 метрів не доїхали", – каже Володимир Багіт.
Троє з 12 людей в авто: 30-річний водій, пасажирка, яка їхала на передньому сидінні, та 4-річна дівчинка загинули на місці аварії. В легковику було семеро дітей, одного з хлопчиків затисло в авто, – розповідає дружина Володимира Багіта Надія, яка разом із чоловіком кинулася на допомогу травмованим.
"Вася вже лежав неживий. В машині купа всіх, крики. Я виймаю дитині ніжки, а вони зажаті. Вирвала частину в машині і вийняла ноги. Перебігла, а чоловік взяв під руки і витягнули дитинку. Ті ніжки були так переломані, кістки доверху", – каже очевидиця. Додає: у аварії загинула матір хлопчика, якого вона витягала з авто.
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Дев'ятеро травмованих – у лікарні
Нині шестеро з дев'яти травмованих – у Горохівській райлікарні. Усі вони при свідомості. Про це Суспільному розповіла заступниця директора медзакладу Галина Сегеда.
Двоє дорослих нині знаходяться у палатах інтенсивної терапії. "Чоловік та жінка. Прооперовані з приводу переломів кісток. Моменту травми вони поки не пам'ятають", – каже медичка. Також у Горохівську райлікарню доставили чотирьох дітей, троє з них нині у травматології, одна дитина – на обстеженні у дитячому відділенні.
Ще двох хлопчиків транспортували до обласної дитячої лікарні. Один з них – в реанімації. Рідні заборонили лікарям коментувати стан дитини.
Як розповіла лікарка-неврологиня обласної дитячої лікарні Катерина Климович, восьмирічного хлопчика ушпиталили в її відділення з закритою черепно-мозковою травмою та струсом.
"Стан дитини – середньої важкості, стабільний. Поруч із дитиною знаходиться батько дитини", – додала неврологиня.
І ще одного учасника ДТП, 29-річного чоловіка, із переломами обох стегон доправили до обласної клінічної лікарні. Телефоном керівник центру травматології Адріан Філь розповів, що стан пацієнта – важкий.
Обставини ДТП
На місці аварії – уламки авто і пошкоджене дерево, в яке в'їхав легковик.
Як розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, декілька родин однією машиною поверталися додому з відпочинку на озері. Коли ввечері розпочалася гроза, усі поспішали додому.
"Водій набрав так багато людей і дітей, щоб швидше усіх доставити по домівках. Він не врахував дорожньої обстановки, з’їхав в кювет та скоїв зіткнення з деревом",– каже речниця.
Наразі правоохоронці всі деталі аварії. Вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч. 3 ст. 286 кримінального кодексу України, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили загибель кількох осіб. Тіла загиблих доставили на судово-медичну експертизу.
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Свідки моторошної аварії розповіли "Суспільному Волині" про обставини ДТП.
Нагадаємо, учора, 18 липня, у селі Печихвости Луцького району сталася смертельна автотроща. 30-річний водій автомобіля Ford Focus не врахував дорожню обстановку, з’їхав на узбіччя, внаслідок чого допустив зіткнення із деревом. У легковику перебувало 12 осіб, з них семеро дітей. Двоє дорослих та одна дитина загинули на місці, всі інші доставлені в медичні заклади Горохова та Луцька з різними травмами та забоями.
Першими витягали з авто дітей
Аварія трапилася 18 липня, орієнтовно о 19-й годині. В автівці було 12 людей, з них 7 - діти. Місцевий житель Володимир Батіг першим прибіг на місце ДТП. Звук від удару авто почув, коли був вдома.
Зі слів чоловіка, авто після зіткнення було у диму.
"Я зразу вийняв клєму з акумулятора і почав усіх витягати. Бачу – усі з нашого села, якихось 400 метрів не доїхали", – каже Володимир Багіт.
Троє з 12 людей в авто: 30-річний водій, пасажирка, яка їхала на передньому сидінні, та 4-річна дівчинка загинули на місці аварії. В легковику було семеро дітей, одного з хлопчиків затисло в авто, – розповідає дружина Володимира Багіта Надія, яка разом із чоловіком кинулася на допомогу травмованим.
"Вася вже лежав неживий. В машині купа всіх, крики. Я виймаю дитині ніжки, а вони зажаті. Вирвала частину в машині і вийняла ноги. Перебігла, а чоловік взяв під руки і витягнули дитинку. Ті ніжки були так переломані, кістки доверху", – каже очевидиця. Додає: у аварії загинула матір хлопчика, якого вона витягала з авто.
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Дев'ятеро травмованих – у лікарні
Нині шестеро з дев'яти травмованих – у Горохівській райлікарні. Усі вони при свідомості. Про це Суспільному розповіла заступниця директора медзакладу Галина Сегеда.
Двоє дорослих нині знаходяться у палатах інтенсивної терапії. "Чоловік та жінка. Прооперовані з приводу переломів кісток. Моменту травми вони поки не пам'ятають", – каже медичка. Також у Горохівську райлікарню доставили чотирьох дітей, троє з них нині у травматології, одна дитина – на обстеженні у дитячому відділенні.
Ще двох хлопчиків транспортували до обласної дитячої лікарні. Один з них – в реанімації. Рідні заборонили лікарям коментувати стан дитини.
Як розповіла лікарка-неврологиня обласної дитячої лікарні Катерина Климович, восьмирічного хлопчика ушпиталили в її відділення з закритою черепно-мозковою травмою та струсом.
"Стан дитини – середньої важкості, стабільний. Поруч із дитиною знаходиться батько дитини", – додала неврологиня.
І ще одного учасника ДТП, 29-річного чоловіка, із переломами обох стегон доправили до обласної клінічної лікарні. Телефоном керівник центру травматології Адріан Філь розповів, що стан пацієнта – важкий.
Обставини ДТП
На місці аварії – уламки авто і пошкоджене дерево, в яке в'їхав легковик.
Як розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, декілька родин однією машиною поверталися додому з відпочинку на озері. Коли ввечері розпочалася гроза, усі поспішали додому.
"Водій набрав так багато людей і дітей, щоб швидше усіх доставити по домівках. Він не врахував дорожньої обстановки, з’їхав в кювет та скоїв зіткнення з деревом",– каже речниця.
Наразі правоохоронці всі деталі аварії. Вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч. 3 ст. 286 кримінального кодексу України, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили загибель кількох осіб. Тіла загиблих доставили на судово-медичну експертизу.
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