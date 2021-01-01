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Може бути на Херсонщині: досі розшукують жінку із села Рованці

Може бути на Херсонщині: досі розшукують жінку із села Рованці
Поліцейські досі встановлюють місцезнаходження громадянки Смалько Марії Леонідівни, 9 лютого 1978 року народження, жительки села Рованці Луцького району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Нагадаємо, жінка ще 4 липня близько 14 години пішла з дому та до цього часу не повернулася.

ЇЇ прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 154 см., середньої тілобудови, волосся чорне.

Була одягнена (як на фото з права): кофта біло-голубого кольору, штани чорного кольору, босоніжки білого кольору.

У поліції додають, що жінка може перебувати у Херсонській області.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про безвісти зниклу особу прохання повідомити до поліції за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0669238559 або 102.

Може бути на Херсонщині: досі розшукують жінку із села Рованці




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Теги: Марія Смалько, розшук
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