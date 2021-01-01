Може бути на Херсонщині: досі розшукують жінку із села Рованці

Смалько Марії Леонідівни, 9 лютого 1978 року народження, жительки села Рованці Луцького району.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Нагадаємо, жінка ще 4 липня близько 14 години пішла з дому та до цього часу не повернулася.



ЇЇ прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 154 см., середньої тілобудови, волосся чорне.



Була одягнена (як на фото з права): кофта біло-голубого кольору, штани чорного кольору, босоніжки білого кольору.



У поліції додають, що жінка може перебувати у Херсонській області.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про безвісти зниклу особу прохання повідомити до поліції за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0669238559 або 102.











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