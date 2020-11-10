Не заплатив ні гривня: на Волині судитимуть горе-батька
Сьогодні, 20:42
Прокурори Ковельської окружної прокуратури затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 33-річного жителя селища Заболоття, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання 3-річної доньки та 5-річного сина.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство встановило, що з грудня 2019 по травень 2021 року горе-батько не заплатив на утримання дітей ні гривні, хоч і мав можливість.
Таким чином чоловік боргує понад 37 тисяч гривень аліментів та відповідатиме за це перед судом.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство встановило, що з грудня 2019 по травень 2021 року горе-батько не заплатив на утримання дітей ні гривні, хоч і мав можливість.
Таким чином чоловік боргує понад 37 тисяч гривень аліментів та відповідатиме за це перед судом.
Фото - ілюстративне
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Коментарі 1
Ні гривня? Гривня????
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