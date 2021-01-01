Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 20 липня, метеорологи прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Про це повдіомляє волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17⁰, вдень 20-25°.
Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра хмарна погода протримається увесь день, однак опадів не очікується. Температура вночі 20-18⁰, вдень 22-23°.
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Про це повдіомляє волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17⁰, вдень 20-25°.
Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра хмарна погода протримається увесь день, однак опадів не очікується. Температура вночі 20-18⁰, вдень 22-23°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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