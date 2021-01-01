вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 липня
У Волинській області завтра, 20 липня, метеорологи прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це повдіомляє волинський гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17⁰, вдень 20-25°.

Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра хмарна погода протримається увесь день, однак опадів не очікується. Температура вночі 20-18⁰, вдень 22-23°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Акція «Олімпійський Гігабіт»: інтернет+ТБ від провайдера «Мережа Ланет» у Володимирі-Волинському*
Сьогодні, 20:05
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 липня
Сьогодні, 20:00
Двох чоловіків, які на Світязі ошукали та побили волинянина, посадили у тюрму
Сьогодні, 19:37
Ще одна європейська країна відкрила кордони для українців
Сьогодні, 19:20
Де на Волині будуть відключати світло 20 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 17 липня Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 17 липня
16 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 16 липня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 16 липня
15 липень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 15 липня Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 15 липня
14 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 липня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 липня
13 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Акція «Олімпійський Гігабіт»: інтернет+ТБ від провайдера «Мережа Ланет» у Володимирі-Волинському*
Сьогодні, 20:05
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Двох чоловіків, які на Світязі ошукали та побили волинянина, посадили у тюрму
Сьогодні, 19:37
 0
Ще одна європейська країна відкрила кордони для українців
Сьогодні, 19:20
 0
Де на Волині будуть відключати світло 20 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8