Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 липня





Про це повдіомляє волинський гідрометцентр.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17⁰, вдень 20-25°.



Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра хмарна погода протримається увесь день, однак опадів не очікується. Температура вночі 20-18⁰, вдень 22-23°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 20 липня, метеорологи прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.Про це повдіомляє волинський гідрометцентр.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17⁰, вдень 20-25°.Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра хмарна погода протримається увесь день, однак опадів не очікується. Температура вночі 20-18⁰, вдень 22-23°.

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