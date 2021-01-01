Жителі громади під Луцьком просять владу компенсувати збитки, які завдала негода. ВІДЕО





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Напередодні, 18 липня, у кількох районах області стався буревій із грозою та градом.



Будинки у селах Торчинської громади, де буревій пошкодив дахи і власники яких звернулися по допомогу в сільську раду, сьогодні оглянули члени спеціальної комісії, розповів голова громади Юрій Кревський. З його слів, після підрахунку збитків їх повністю або частково компенсують.



В селі Веселе Торчинської громади злива затопила підвальне приміщення багатоквартирного житлового будинку. Шквальний вітер повалив десятки дерев і зірвав дахи у Торчинській громаді.



Наслідки негоди комунальники ліквідовують від ранку.



Більшість поламаних дерев і гілля в селищі Торчин прибрали, або ж підготували для вивезення комунальниками. Нині будівельники ремонтують дахи пошкоджені буревієм. У будинку по вулиці Незалежності шквальний вітер зірвав шифер над двома квартирами.



Завдав шкоди буревій школі села Смолигів. Вітер повалив дерево на шкільну котельну і пошкодив дах, який капітально відремонтували три роки тому. Завдяки бетонному перекриттю котельню не затопило зливою. Нині комунальники прибирають поламаний дуб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 липня до Торчинської селищної ради звернулися 20 місцевих жителів із заявами про компенсацію витрат на усунення наслідків негоди.Про це Суспільному розповів селищний голова Юрій Кревський.Напередодні, 18 липня, у кількох районах області стався буревій із грозою та градом.Будинки у селах Торчинської громади, де буревій пошкодив дахи і власники яких звернулися по допомогу в сільську раду, сьогодні оглянули члени спеціальної комісії, розповів голова громади Юрій Кревський. З його слів, після підрахунку збитків їх повністю або частково компенсують.В селі Веселе Торчинської громади злива затопила підвальне приміщення багатоквартирного житлового будинку. Шквальний вітер повалив десятки дерев і зірвав дахи у Торчинській громаді.Наслідки негоди комунальники ліквідовують від ранку.Більшість поламаних дерев і гілля в селищі Торчин прибрали, або ж підготували для вивезення комунальниками. Нині будівельники ремонтують дахи пошкоджені буревієм. У будинку по вулиці Незалежності шквальний вітер зірвав шифер над двома квартирами.Завдав шкоди буревій школі села Смолигів. Вітер повалив дерево на шкільну котельну і пошкодив дах, який капітально відремонтували три роки тому. Завдяки бетонному перекриттю котельню не затопило зливою. Нині комунальники прибирають поламаний дуб.

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