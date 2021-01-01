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У аварії на Волині важко травмувалася мотоциклістка. ВІДЕО 18+

У аварії на Волині важко травмувалася мотоциклістка. ВІДЕО 18+
На одному із автошляхів Волинської області сталася дорожньо-транспорта пригода, внаслідок якої травмувалася дівчина, яка керувала мотоциклом.

Аварія сталася на автодорозі Р-15 між Ковелем та Турійськом, - пише КовельMedia.

Аварія сталася 18-го липня, близько 21-ї години вечора. Потерпіла рухалася на мотоциклі «Kawasaki Z750» білого кольору і, за неофіційною інформацією, перебувала без шолома.

Як кажуть свідки події, мотоциклістка отримала важку травму голови.

Іншим учасником ДТП нібито був водій позашляховика «Range Rover».

На відео з відеореєстратора видно місце аварії. На відео присутня нецензурна лексика.


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Теги: Волинь, аварія
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