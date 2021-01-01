У аварії на Волині важко травмувалася мотоциклістка. ВІДЕО 18+





Аварія сталася на автодорозі Р-15 між Ковелем та Турійськом, - пише



Аварія сталася 18-го липня, близько 21-ї години вечора. Потерпіла рухалася на мотоциклі «Kawasaki Z750» білого кольору і, за неофіційною інформацією, перебувала без шолома.



Як кажуть свідки події, мотоциклістка отримала важку травму голови.



Іншим учасником ДТП нібито був водій позашляховика «Range Rover».



На відео з відеореєстратора видно місце аварії. На відео присутня нецензурна лексика.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одному із автошляхів Волинської області сталася дорожньо-транспорта пригода, внаслідок якої травмувалася дівчина, яка керувала мотоциклом.Аварія сталася на автодорозі Р-15 між Ковелем та Турійськом, - пише КовельMedia Аварія сталася 18-го липня, близько 21-ї години вечора. Потерпіла рухалася на мотоциклі «Kawasaki Z750» білого кольору і, за неофіційною інформацією, перебувала без шолома.Як кажуть свідки події, мотоциклістка отримала важку травму голови.Іншим учасником ДТП нібито був водій позашляховика «Range Rover».На відео з відеореєстратора видно місце аварії. На відео присутня нецензурна лексика.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію