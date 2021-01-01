У Луцьку гусінь знищує самшит. ВІДЕО
19 липень, 23:34
На Волині шкідник самшитова вогнівка вражає кущі самшиту.
Шкідливу гусінь вперше виявили рік тому, — розповіла Суспільному спеціалістка Головного управління Держпродспоживслужби в області Іванна Панасюк.
Гусінь з’їдає листя, потім починає живитися корою гілок, що унеможливлює відновлення кущів.
У Луцьку гусінь вразила кущі самшиту на транспортній розв’язці проспекту Василя Мойсея, на вулиці Лесі Українки та на території ботанічної пам’ятки природи місцевого значення "Меморіал", – розповіла інженерка відділу благоустрою департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Людмила Бас.
Саме у цьому департаменті відповідають за догляд кущів.
Як розповіла спеціалістка Держпродспоживслужби області Іванна Панасюк, щоб побороти цього шкідника, ранньою весною оглядають кущі та при найменшому ураженні проводять обробку з інтервалом у два тижні.
"Догляд включає лише стрижку кущів. Оброблення хімікатами не проводиться. На це мають бути рекомендації Держпродспоживслужби. Ми будемо звертатися до них, щоб вони нам надали рекомендації", – каже Людмила Бас.
Зі слів Людмили Бас, як швидко вдасться вжити необхідних заходів, щоб врятувати самшит – невідомо. Каже: нині є рішення комісії міськради про видалення 139 метрів кущів самшиту на території ботанічної пам’ятки природи місцевого значення "Меморіал".
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Шкідливу гусінь вперше виявили рік тому, — розповіла Суспільному спеціалістка Головного управління Держпродспоживслужби в області Іванна Панасюк.
Гусінь з’їдає листя, потім починає живитися корою гілок, що унеможливлює відновлення кущів.
У Луцьку гусінь вразила кущі самшиту на транспортній розв’язці проспекту Василя Мойсея, на вулиці Лесі Українки та на території ботанічної пам’ятки природи місцевого значення "Меморіал", – розповіла інженерка відділу благоустрою департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Людмила Бас.
Саме у цьому департаменті відповідають за догляд кущів.
Як розповіла спеціалістка Держпродспоживслужби області Іванна Панасюк, щоб побороти цього шкідника, ранньою весною оглядають кущі та при найменшому ураженні проводять обробку з інтервалом у два тижні.
"Догляд включає лише стрижку кущів. Оброблення хімікатами не проводиться. На це мають бути рекомендації Держпродспоживслужби. Ми будемо звертатися до них, щоб вони нам надали рекомендації", – каже Людмила Бас.
Зі слів Людмили Бас, як швидко вдасться вжити необхідних заходів, щоб врятувати самшит – невідомо. Каже: нині є рішення комісії міськради про видалення 139 метрів кущів самшиту на території ботанічної пам’ятки природи місцевого значення "Меморіал".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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