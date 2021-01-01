У Луцьку гусінь знищує самшит. ВІДЕО





Шкідливу гусінь вперше виявили рік тому, — розповіла Іванна Панасюк.



Гусінь з’їдає листя, потім починає живитися корою гілок, що унеможливлює відновлення кущів.



У Луцьку гусінь вразила кущі самшиту на транспортній розв’язці проспекту Василя Мойсея, на вулиці Лесі Українки та на території ботанічної пам’ятки природи місцевого значення "Меморіал", – розповіла інженерка відділу благоустрою департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Людмила Бас.



Саме у цьому департаменті відповідають за догляд кущів.



Як розповіла спеціалістка Держпродспоживслужби області Іванна Панасюк, щоб побороти цього шкідника, ранньою весною оглядають кущі та при найменшому ураженні проводять обробку з інтервалом у два тижні.



"Догляд включає лише стрижку кущів. Оброблення хімікатами не проводиться. На це мають бути рекомендації Держпродспоживслужби. Ми будемо звертатися до них, щоб вони нам надали рекомендації", – каже Людмила Бас.



Зі слів Людмили Бас, як швидко вдасться вжити необхідних заходів, щоб врятувати самшит – невідомо. Каже: нині є рішення комісії міськради про видалення 139 метрів кущів самшиту на території ботанічної пам’ятки природи місцевого значення "Меморіал".





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