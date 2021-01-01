вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку гусінь знищує самшит. ВІДЕО

У Луцьку гусінь знищує самшит. ВІДЕО
На Волині шкідник самшитова вогнівка вражає кущі самшиту.

Шкідливу гусінь вперше виявили рік тому, — розповіла Суспільному спеціалістка Головного управління Держпродспоживслужби в області Іванна Панасюк.

Гусінь з’їдає листя, потім починає живитися корою гілок, що унеможливлює відновлення кущів.

У Луцьку гусінь вразила кущі самшиту на транспортній розв’язці проспекту Василя Мойсея, на вулиці Лесі Українки та на території ботанічної пам’ятки природи місцевого значення "Меморіал", – розповіла інженерка відділу благоустрою департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Людмила Бас.

Саме у цьому департаменті відповідають за догляд кущів.

Як розповіла спеціалістка Держпродспоживслужби області Іванна Панасюк, щоб побороти цього шкідника, ранньою весною оглядають кущі та при найменшому ураженні проводять обробку з інтервалом у два тижні.

"Догляд включає лише стрижку кущів. Оброблення хімікатами не проводиться. На це мають бути рекомендації Держпродспоживслужби. Ми будемо звертатися до них, щоб вони нам надали рекомендації", – каже Людмила Бас.

Зі слів Людмили Бас, як швидко вдасться вжити необхідних заходів, щоб врятувати самшит – невідомо. Каже: нині є рішення комісії міськради про видалення 139 метрів кущів самшиту на території ботанічної пам’ятки природи місцевого значення "Меморіал".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, шкідник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку подорожчали послуги дитсадків. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
20 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку гусінь знищує самшит. ВІДЕО
19 липень, 23:34
Луцький терорист пояснив, за що заручники повинні йому дякувати
19 липень, 22:59
Волинянин шукає матір, яка 46 років тому відмовилась від нього в пологовому
19 липень, 22:13
Схожі новини
У Луцьку подорожчали послуги дитсадків. ВІДЕО У Луцьку подорожчали послуги дитсадків. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
20 липня на Волині: гортаючи календар 20 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцький терорист пояснив, за що заручники повинні йому дякувати Луцький терорист пояснив, за що заручники повинні йому дякувати
19 липень, 22:59
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 липня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 липня
19 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку подорожчали послуги дитсадків. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
 0
20 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку гусінь знищує самшит. ВІДЕО
19 липень, 23:34
 0
Луцький терорист пояснив, за що заручники повинні йому дякувати
19 липень, 22:59
 0
Волинянин шукає матір, яка 46 років тому відмовилась від нього в пологовому
19 липень, 22:13
 0
Медіа
відео
1/8