Волинянин шукає матір, яка 46 років тому відмовилась від нього в пологовому
Сьогодні, 22:13
На Волині чоловік хоче розшукати матір, яка 46 років тому відмовилась від нього у пологовому будинку.
Уродженець Володимира Віктор Редька просить відгукнутись усіх, хто знає про неї хоч якусь інформацію, - пише БУГ.
Віктор розповів, що народився 18-го лютого 1975 року в пологовому будинку Володимира. Через кілька днів біологічна мама від нього відмовилася і його перевезли в Луцький дитячий будинок. Там Вітя перебував до двох років. А потім хлопчика всиновили. У 1982 році прийомна сім’я разом з сином переїхала в Крим, де він проживає і зараз.
«В моєму свідоцтві про народження вказано, що я народився у Володимирі Волинської області 18.02.1975 року. Все інше я знаю зі слів своїх прийомних батьків. Але цього дуже мало, щоб віднайти свою рідну маму», – зауважив Віктор.
За його словами, є інформація, що матері на час пологів було 16-17 років і вона була студенткою: мед- або педучилища. Також, є дані, що батько дівчини був партійним і через це найімовірніше її і змусили відмовитись від сина.
«Це все, що мені вдалося дізнатися про рідну маму. Тому я надіюсь на небайдужих людей. Можливо, хтось про неї щось знає, то дуже прошу – розкажіть мені. Я хочу віднайти свою маму. Адже вона, незважаючи ні на що, моя рідна людина», – наголосив Віктор.
Він каже, що його прийомні батьки померли. Тато – 2019-го, а через рік не стало і мами. Тому йому не вистачає поруч близької людини.
Чоловік просить відгукнутись усіх, хто володіє будь якою інформацією про його біологічну матір. Будь-яку інформацію про рідну матір Віктор просить писати йому на його сторінку у фесбуці.
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Уродженець Володимира Віктор Редька просить відгукнутись усіх, хто знає про неї хоч якусь інформацію, - пише БУГ.
Віктор розповів, що народився 18-го лютого 1975 року в пологовому будинку Володимира. Через кілька днів біологічна мама від нього відмовилася і його перевезли в Луцький дитячий будинок. Там Вітя перебував до двох років. А потім хлопчика всиновили. У 1982 році прийомна сім’я разом з сином переїхала в Крим, де він проживає і зараз.
«В моєму свідоцтві про народження вказано, що я народився у Володимирі Волинської області 18.02.1975 року. Все інше я знаю зі слів своїх прийомних батьків. Але цього дуже мало, щоб віднайти свою рідну маму», – зауважив Віктор.
За його словами, є інформація, що матері на час пологів було 16-17 років і вона була студенткою: мед- або педучилища. Також, є дані, що батько дівчини був партійним і через це найімовірніше її і змусили відмовитись від сина.
«Це все, що мені вдалося дізнатися про рідну маму. Тому я надіюсь на небайдужих людей. Можливо, хтось про неї щось знає, то дуже прошу – розкажіть мені. Я хочу віднайти свою маму. Адже вона, незважаючи ні на що, моя рідна людина», – наголосив Віктор.
Він каже, що його прийомні батьки померли. Тато – 2019-го, а через рік не стало і мами. Тому йому не вистачає поруч близької людини.
Чоловік просить відгукнутись усіх, хто володіє будь якою інформацією про його біологічну матір. Будь-яку інформацію про рідну матір Віктор просить писати йому на його сторінку у фесбуці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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