Луцький терорист пояснив, за що заручники повинні йому дякувати

, який минулого року в Луцьку захопив автобус з пасажирами, пояснив причини свого вчинку та чому заручники повинні бути йому вдячні.Про це Максим Кривош розповів у інтерв'ю УНІАН."Було прийнято рішення влаштувати акцію протесту. Несправедливість, точніше бажання справедливості, було основним мотивом", - сказав луцький терорист.Кривош скаржиться на несправедливість у відносинах між людьми - поки, за його словами, в'язниці переповнені "бомжами і наркоманами", ті, хто "дійсно грабує, вбиває, краде по-серйозному", знаходяться на волі.Крім того, Кривош називає "абсолютною несправедливістю" ставлення людей до тварин, а фільм "Земляни", який на його вимогу закликав дивитися президент Володимир Зеленський - алюзією на таке ставлення.Також Максим Кривош розповів, що поводився із заручниками добре і в перші дні після захоплення вони самі так говорили."У суді риторика змінилася. Для мене очевидно, що силовики провели "співбесіду". Але у свідченнях всіх сказано, що я фізичного насильства ні до кого не застосовував", - сказав Кривош."Я вважаю, що вони повинні, за великим рахунком, бути вдячні за те, що були учасниками моєї акції. Більшість людей все своє життя заручники влади, і нічого, терплять. Вони раді кнуту та ситі пряником. Ніхто не обурюється. А тут - бунт не словом, а ділом, і не за бабло, а за справедливість. Ніхто з них, за великим рахунком, не постраждав", - додав Кривош.Нагадаємо, 21 липня 2020 року озброєний Кривош захопив у Луцьку рейсовий автобус з 12 пасажирами і водієм. Близько 22:00 він звільнив усіх заручників і здався силовикам.Виявилося, що він був двічі судимий і перебував на психіатричному обліку.Зараз його справу розглядає суд, а сам він знаходиться в СІЗО. Кривошу закидають цілий "букет" кримінальних правопорушень: захоплення заручників, вчинення теракту, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності, незаконне поводження зі зброєю, примус працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків, незаконне заволодіння транспортним засобом та посягання на життя правоохоронців.