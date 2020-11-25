вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському виші розповіли, які спеціальності найпопулярніші серед вступників

У волинському виші розповіли, які спеціальності найпопулярніші серед вступників
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки розповіли, на які спеціальності абітурієнти найчастіше подають заяви.

Про це повідомив проректор з навчальної роботи та рекрутації університету Юрій Громик.

Проректор розповів, що станом на 13:00 год. 19 липня в університет надійшло майже 7000 електронних заяв від вступників усіх категорій.

Також Юрій Громик назвав три найбільш популярні спеціальності серед вступників на базі повної середньої школи:

1. 035 Філологія, ОПП "Мова та література (англійська). Переклад" - 288 заяв.
2. 081 Право, ОПП "Право" - 266 заяв.
3. 061 Журналістика, ОПП "Журналістика і міжкультурна комунікація" - 250 заяв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освіта, Волинь, ВНУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі баскетболісти стали призерами Чемпіонату України з баскетболу 3х3
Сьогодні, 02:16
У волинському виші розповіли, які спеціальності найпопулярніші серед вступників
Сьогодні, 01:13
У Луцьку подорожчали послуги дитсадків. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
20 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку гусінь знищує самшит. ВІДЕО
19 липень, 23:34
Схожі новини
У ВНУ абітурієнтів безкоштовно готуватимуть до вступного іспиту з іноземної мови У ВНУ абітурієнтів безкоштовно готуватимуть до вступного іспиту з іноземної мови
16 лютий, 05:27
Волинський університет став фіналістом проєкту з академічної доброчесності Волинський університет став фіналістом проєкту з академічної доброчесності
25 листопад, 2020, 05:29
ВНУ імені Лесі Українки – у всесвітній базі медичних шкіл ВНУ імені Лесі Українки – у всесвітній базі медичних шкіл
24 листопад, 2020, 23:34
Як у волинських університетах минув перший день вступної кампанії. ВІДЕО Як у волинських університетах минув перший день вступної кампанії. ВІДЕО
01 липень, 21:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі баскетболісти стали призерами Чемпіонату України з баскетболу 3х3
Сьогодні, 02:16
 0
У волинському виші розповіли, які спеціальності найпопулярніші серед вступників
Сьогодні, 01:13
 0
У Луцьку подорожчали послуги дитсадків. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
 0
20 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку гусінь знищує самшит. ВІДЕО
19 липень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8