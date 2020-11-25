У волинському виші розповіли, які спеціальності найпопулярніші серед вступників





Про це повідомив проректор з навчальної роботи та рекрутації університету Юрій Громик.



Проректор розповів, що станом на 13:00 год. 19 липня в університет надійшло майже 7000 електронних заяв від вступників усіх категорій.



Також Юрій Громик назвав три найбільш популярні спеціальності серед вступників на базі повної середньої школи:



1. 035 Філологія, ОПП "Мова та література (англійська). Переклад" - 288 заяв.

2. 081 Право, ОПП "Право" - 266 заяв.

3. 061 Журналістика, ОПП "Журналістика і міжкультурна комунікація" - 250 заяв.

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