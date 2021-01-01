Через загрозу штаму Дельта в Україні посилять карантин





Про це повідомляє



За його словами, за минулий тиждень було зафіксовано 3460 нових хворих, що на 253 більше, ніж за попередній період.



Міністерство охорони здоров'я пропонує посилити контроль під час перетинання державного кордону у зв'язку із зростанням в окремих регіонах світу та Європи випадків COVID-19, зокрема через штам Дельта.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні вперше за кілька місяців зросла кількість нових виявлених хворих коронавірусу.Про це повідомляє НВ , посилаючись на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.За його словами, за минулий тиждень було зафіксовано 3460 нових хворих, що на 253 більше, ніж за попередній період.Міністерство охорони здоров'я пропонує посилити контроль під час перетинання державного кордону у зв'язку із зростанням в окремих регіонах світу та Європи випадків COVID-19, зокрема через штам Дельта.

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