Коронавірус в Україні: скільки випадків виявили за минулу добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 20 липня.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 279 осіб;

летальних випадків – 25;

одужало – 540 осіб.



За добу протестовано:



методом ПЛР – 21 459 осіб,

методом ІФА – 8 387 осіб,

експрес-тестами – 12 565 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 245 275 осіб;

одужало – 2 181 925 осіб;

летальних випадків – 52 756;

провели ПЛР-тестувань – 11 182 527.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 228 випадків;

Вінницька область – 9 випадків;

Волинська область – 4 випадки;

Дніпропетровська область – 32 випадки;

Донецька область – 48 випадків;

Житомирська область – 11 випадків;

Закарпатська область – 5 випадків;

Запорізька область – 14 випадків;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 6 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 35 випадків;

Львівська область – 20 випадків;

Миколаївська область – 4 випадки;

Одеська область – 35 випадків;

Полтавська область – 15 випадків;

Рівненська область – 3 випадки;

Сумська область – 35 випадків;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 18 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 19 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 19 липня 2021 року в Україні зафіксували 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 23, серед медпрацівників – 13).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 20 липня.Також за минулу добу:госпіталізували – 279 осіб;летальних випадків – 25;одужало – 540 осіб.За добу протестовано:методом ПЛР – 21 459 осіб,методом ІФА – 8 387 осіб,експрес-тестами – 12 565 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 245 275 осіб;одужало – 2 181 925 осіб;летальних випадків – 52 756;провели ПЛР-тестувань – 11 182 527.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 228 випадків;Вінницька область – 9 випадків;Волинська область – 4 випадки;Дніпропетровська область – 32 випадки;Донецька область – 48 випадків;Житомирська область – 11 випадків;Закарпатська область – 5 випадків;Запорізька область – 14 випадків;Івано-Франківська область – 7 випадків;Київська область – 6 випадків;Кіровоградська область – 1 випадок;Луганська область – 35 випадків;Львівська область – 20 випадків;Миколаївська область – 4 випадки;Одеська область – 35 випадків;Полтавська область – 15 випадків;Рівненська область – 3 випадки;Сумська область – 35 випадків;Тернопільська область – 1 випадок;Харківська область – 18 випадків;Херсонська область – 30 випадків;Хмельницька область – 19 випадків;Черкаська область – 13 випадків;Чернівецька область – 4 випадки;Чернігівська область – 1 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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