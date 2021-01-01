Коронавірус в Україні: скільки випадків виявили за минулу добу
Сьогодні, 08:55
За добу 19 липня 2021 року в Україні зафіксували 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 23, серед медпрацівників – 13).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 20 липня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 279 осіб;
летальних випадків – 25;
одужало – 540 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 21 459 осіб,
методом ІФА – 8 387 осіб,
експрес-тестами – 12 565 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 245 275 осіб;
одужало – 2 181 925 осіб;
летальних випадків – 52 756;
провели ПЛР-тестувань – 11 182 527.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 228 випадків;
Вінницька область – 9 випадків;
Волинська область – 4 випадки;
Дніпропетровська область – 32 випадки;
Донецька область – 48 випадків;
Житомирська область – 11 випадків;
Закарпатська область – 5 випадків;
Запорізька область – 14 випадків;
Івано-Франківська область – 7 випадків;
Київська область – 6 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 35 випадків;
Львівська область – 20 випадків;
Миколаївська область – 4 випадки;
Одеська область – 35 випадків;
Полтавська область – 15 випадків;
Рівненська область – 3 випадки;
Сумська область – 35 випадків;
Тернопільська область – 1 випадок;
Харківська область – 18 випадків;
Херсонська область – 30 випадків;
Хмельницька область – 19 випадків;
Черкаська область – 13 випадків;
Чернівецька область – 4 випадки;
Чернігівська область – 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 20 липня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 279 осіб;
летальних випадків – 25;
одужало – 540 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 21 459 осіб,
методом ІФА – 8 387 осіб,
експрес-тестами – 12 565 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 245 275 осіб;
одужало – 2 181 925 осіб;
летальних випадків – 52 756;
провели ПЛР-тестувань – 11 182 527.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 228 випадків;
Вінницька область – 9 випадків;
Волинська область – 4 випадки;
Дніпропетровська область – 32 випадки;
Донецька область – 48 випадків;
Житомирська область – 11 випадків;
Закарпатська область – 5 випадків;
Запорізька область – 14 випадків;
Івано-Франківська область – 7 випадків;
Київська область – 6 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 35 випадків;
Львівська область – 20 випадків;
Миколаївська область – 4 випадки;
Одеська область – 35 випадків;
Полтавська область – 15 випадків;
Рівненська область – 3 випадки;
Сумська область – 35 випадків;
Тернопільська область – 1 випадок;
Харківська область – 18 випадків;
Херсонська область – 30 випадків;
Хмельницька область – 19 випадків;
Черкаська область – 13 випадків;
Чернівецька область – 4 випадки;
Чернігівська область – 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині за останню добу виявили 4 випадки коронавірусу
Сьогодні, 09:50
За добу на Волині – лише 1 новий випадок коронавірусу
19 липень, 10:16
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку станом на 20 липня
Сьогодні, 09:09
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
Сьогодні, 09:05
Коронавірус в Україні: скільки випадків виявили за минулу добу
Сьогодні, 08:55
На Соборності у Луцьку – подвійне вбивство. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:43