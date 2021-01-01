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У Луцьку влаштують благодійний концерт, аби допомогти хворому на рак юному паралімпійцю

У Луцьку влаштують благодійний концерт, аби допомогти хворому на рак юному паралімпійцю
У Луцьку сьогодні, 20 липня, організовують благодійний концерт, щоб допомогти онкохворому представнику Національної Збірної України з лижних перегонів і біатлону серед спортсменів із порушеннями зору лучанину Петру Жукалюку.

Відбудеться захід о 19:00 на вулиці Лесі Українки у кав'ярні "Happy Bakery".

Хлопець має лише 4% зору, до цього додався ще й рак. Петра з Луцька направили у Київ до Національного інституту раку, він потребує операції, яка дасть йому змогу подолати рак. На нього чекає видалення пухлини і заміна кульшового суглобу на імплант. На операцію потрібна значна сума — 500 000 гривень.

Відтак, аби допомогти спортсмену подолати хворобу, в місті організовують благодійний концерт. Під час заходу виступлять: Сергій Скулинець, Роман Ворон, Христина Ващеня, Тарас Редзій, Марія Кіпень, Андрій Баричук, Доріана ЛюбАрт, Юлія Шумик.

Допомогти Петру у його боротьбі за життя:
Картка Благодійного Фонду «З Богом у серці»:
4246 0010 0224 4295
(працює і для міжнародних переказів із конвертацією у гривні. При потребі вказати ім‘я, вказуйте назву фонду
Z Bogom u serdsi, або ім’я директора фонду — Бадалян Марія/ Badalian Mariia)
Пошук за назвою у Приват24:
Платежі -> БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД З БОГОМ У СЕРЦІ
У Луцьку влаштують благодійний концерт, аби допомогти хворому на рак юному паралімпійцю

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Теги: допомога, Петро Жукалюк, паралімпієць, Луцьк
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