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Оплата за доставку газу: змінили розрахунковий рахунок АТ «Волиньгаз»

Оплата за доставку газу: змінили розрахунковий рахунок АТ «Волиньгаз»
Споживачів природного газу інформують про те, що змінили розрахунковий рахунок АТ «Волиньгаз».

Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу»

Оплата за доставку (розподіл природного газу) приймають на такі реквізити:

АТ «Волиньгаз», Код ЄДРПОУ 03339459

п/р UA823006470000000002600834576 в АБ «Кліринговий Дім», м. Київ

Нові реквізити надруковані в платіжках від АТ «Волиньгаз». Якщо кошти за розподіл перераховані до кінця року – ці суми вже зараховані на особовий рахунок. Після 10 липня 2021 року старий рахунок в банках став автоматично неактивний.

Споживачам природного газу потрібно сплатити доставку газу за липень до 20 числа. Державний регулятор у сфері енергетики змінив правила розрахунків за доставку газу. Раніше послуги доставки були включені в загальну платіжку за газ. Із січня 2020 року згідно з законодавством за послуги доставки треба платити окремо від плати за спожитий газ, а не разом, як було колись.

Рахунки є в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Їх споживачі можуть оплатити онлайн або будь-яким іншим зручним способом.

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Оберіть зручний для Вас спосіб онлайн:

- Особистий кабінет на сайті 104.ua http://bit.ly/cabinet104
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- сервіс онлайн-платежів iPay.ua.
- за допомогою Інтернет-послуг «Ощад 24», «ПриватБанк» (оплата з карти будь-якого банку), інші платіжні системи.

Або оплатіть:

- у будь-якому відділенні «Укрпошти»;
- через відділення будь-якого банку;
- через термінали самообслуговування.

При оплаті доставки газу вказуйте номер особового рахунку для швидкої ідентифікації платежу.
Оплата за доставку газу: змінили розрахунковий рахунок АТ «Волиньгаз»

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Теги: Волиньгаз, розрахунковий рахунок АТ «Волиньгаз»
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