Оплата за доставку газу: змінили розрахунковий рахунок АТ «Волиньгаз»





Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу»



Оплата за доставку (розподіл природного газу) приймають на такі реквізити:



АТ «Волиньгаз», Код ЄДРПОУ 03339459



п/р UA823006470000000002600834576 в АБ «Кліринговий Дім», м. Київ



Нові реквізити надруковані в платіжках від АТ «Волиньгаз». Якщо кошти за розподіл перераховані до кінця року – ці суми вже зараховані на особовий рахунок. Після 10 липня 2021 року старий рахунок в банках став автоматично неактивний.



Споживачам природного газу потрібно сплатити доставку газу за липень до 20 числа. Державний регулятор у сфері енергетики змінив правила розрахунків за доставку газу. Раніше послуги доставки були включені в загальну платіжку за газ. Із січня 2020 року згідно з законодавством за послуги доставки треба платити окремо від плати за спожитий газ, а не разом, як було колись.



Рахунки є в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Їх споживачі можуть оплатити онлайн або будь-яким іншим зручним способом.



Своєчасна оплата – запорука безаварійної та безперебійної доставки газу кожному споживачу!



Оберіть зручний для Вас спосіб онлайн:



- Особистий кабінет на сайті

- Чат-бот «7104ua» у Viber

- Мобільний додаток 104Mobile для Android

- Мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone

- система інтернет-- платежів Portmone.com

- сервіс онлайн-платежів iPay.ua.

- за допомогою Інтернет-послуг «Ощад 24», «ПриватБанк» (оплата з карти будь-якого банку), інші платіжні системи.



Або оплатіть:



- у будь-якому відділенні «Укрпошти»;

- через відділення будь-якого банку;

- через термінали самообслуговування.



При оплаті доставки газу вказуйте номер особового рахунку для швидкої ідентифікації платежу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Споживачів природного газу інформують про те, що змінили розрахунковий рахунок АТ «Волиньгаз».Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу»Оплата за доставку (розподіл природного газу) приймають на такі реквізити:АТ «Волиньгаз», Код ЄДРПОУ 03339459п/р UA823006470000000002600834576 в АБ «Кліринговий Дім», м. КиївНові реквізити надруковані в платіжках від АТ «Волиньгаз». Якщо кошти за розподіл перераховані до кінця року – ці суми вже зараховані на особовий рахунок. Після 10 липня 2021 року старий рахунок в банках став автоматично неактивний.Споживачам природного газу потрібно сплатити доставку газу за липень до 20 числа. Державний регулятор у сфері енергетики змінив правила розрахунків за доставку газу. Раніше послуги доставки були включені в загальну платіжку за газ. Із січня 2020 року згідно з законодавством за послуги доставки треба платити окремо від плати за спожитий газ, а не разом, як було колись.Рахунки є в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Їх споживачі можуть оплатити онлайн або будь-яким іншим зручним способом.Своєчасна оплата – запорука безаварійної та безперебійної доставки газу кожному споживачу!Оберіть зручний для Вас спосіб онлайн:- Особистий кабінет на сайті 104.ua http://bit.ly/cabinet104 - Чат-бот «7104ua» у Viber http://bit.ly/7104uaViber - Мобільний додаток 104Mobile для Android http://bit.ly/104Android - Мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone http://bit.ly/104iPhone - система інтернет-- платежів Portmone.com- сервіс онлайн-платежів iPay.ua.- за допомогою Інтернет-послуг «Ощад 24», «ПриватБанк» (оплата з карти будь-якого банку), інші платіжні системи.Або оплатіть:- у будь-якому відділенні «Укрпошти»;- через відділення будь-якого банку;- через термінали самообслуговування.При оплаті доставки газу вказуйте номер особового рахунку для швидкої ідентифікації платежу.

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