Оплата за доставку газу: змінили розрахунковий рахунок АТ «Волиньгаз»
Сьогодні, 09:50
Споживачів природного газу інформують про те, що змінили розрахунковий рахунок АТ «Волиньгаз».
Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу»
Оплата за доставку (розподіл природного газу) приймають на такі реквізити:
АТ «Волиньгаз», Код ЄДРПОУ 03339459
п/р UA823006470000000002600834576 в АБ «Кліринговий Дім», м. Київ
Нові реквізити надруковані в платіжках від АТ «Волиньгаз». Якщо кошти за розподіл перераховані до кінця року – ці суми вже зараховані на особовий рахунок. Після 10 липня 2021 року старий рахунок в банках став автоматично неактивний.
Споживачам природного газу потрібно сплатити доставку газу за липень до 20 числа. Державний регулятор у сфері енергетики змінив правила розрахунків за доставку газу. Раніше послуги доставки були включені в загальну платіжку за газ. Із січня 2020 року згідно з законодавством за послуги доставки треба платити окремо від плати за спожитий газ, а не разом, як було колись.
Рахунки є в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Їх споживачі можуть оплатити онлайн або будь-яким іншим зручним способом.
Своєчасна оплата – запорука безаварійної та безперебійної доставки газу кожному споживачу!
Оберіть зручний для Вас спосіб онлайн:
- Особистий кабінет на сайті 104.ua http://bit.ly/cabinet104
- Чат-бот «7104ua» у Viber http://bit.ly/7104uaViber
- Мобільний додаток 104Mobile для Android http://bit.ly/104Android
- Мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone http://bit.ly/104iPhone
- система інтернет-- платежів Portmone.com
- сервіс онлайн-платежів iPay.ua.
- за допомогою Інтернет-послуг «Ощад 24», «ПриватБанк» (оплата з карти будь-якого банку), інші платіжні системи.
Або оплатіть:
- у будь-якому відділенні «Укрпошти»;
- через відділення будь-якого банку;
- через термінали самообслуговування.
При оплаті доставки газу вказуйте номер особового рахунку для швидкої ідентифікації платежу.
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Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу»
Оплата за доставку (розподіл природного газу) приймають на такі реквізити:
АТ «Волиньгаз», Код ЄДРПОУ 03339459
п/р UA823006470000000002600834576 в АБ «Кліринговий Дім», м. Київ
Нові реквізити надруковані в платіжках від АТ «Волиньгаз». Якщо кошти за розподіл перераховані до кінця року – ці суми вже зараховані на особовий рахунок. Після 10 липня 2021 року старий рахунок в банках став автоматично неактивний.
Споживачам природного газу потрібно сплатити доставку газу за липень до 20 числа. Державний регулятор у сфері енергетики змінив правила розрахунків за доставку газу. Раніше послуги доставки були включені в загальну платіжку за газ. Із січня 2020 року згідно з законодавством за послуги доставки треба платити окремо від плати за спожитий газ, а не разом, як було колись.
Рахунки є в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Їх споживачі можуть оплатити онлайн або будь-яким іншим зручним способом.
Своєчасна оплата – запорука безаварійної та безперебійної доставки газу кожному споживачу!
Оберіть зручний для Вас спосіб онлайн:
- Особистий кабінет на сайті 104.ua http://bit.ly/cabinet104
- Чат-бот «7104ua» у Viber http://bit.ly/7104uaViber
- Мобільний додаток 104Mobile для Android http://bit.ly/104Android
- Мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone http://bit.ly/104iPhone
- система інтернет-- платежів Portmone.com
- сервіс онлайн-платежів iPay.ua.
- за допомогою Інтернет-послуг «Ощад 24», «ПриватБанк» (оплата з карти будь-якого банку), інші платіжні системи.
Або оплатіть:
- у будь-якому відділенні «Укрпошти»;
- через відділення будь-якого банку;
- через термінали самообслуговування.
При оплаті доставки газу вказуйте номер особового рахунку для швидкої ідентифікації платежу.
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