На Волині за останню добу виявили 4 випадки коронавірусу





Про це



Нові випадки недуги виявили у:



Володимир-Волинський район – 1 хворий:



Володимир-Волинська ТГ – 1



Ковельський район – 3 хворих:



Ковельська ТГ – 2

Ратнівська ТГ – 1



Усього станом на 20 липня в області зареєстрували 62 256 випадків.



Одужало – 60 977 осіб (за останню добу – 16).



Летальні випадки – 1203 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 260 310 осіб, за останню добу – 358 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 4 випадки захворювання на COVID-19.Про це йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації.Нові випадки недуги виявили у:Володимир-Волинська ТГ – 1Ковельська ТГ – 2Ратнівська ТГ – 1Усього станом на 20 липня в області зареєстрували 62 256 випадків.Одужало – 60 977 осіб (за останню добу – 16).Летальні випадки – 1203 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 260 310 осіб, за останню добу – 358 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію