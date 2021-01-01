На Волині за останню добу виявили 4 випадки коронавірусу
Сьогодні, 09:50
За минулу добу на Волині зареєстрували 4 випадки захворювання на COVID-19.
Про це йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації.
Нові випадки недуги виявили у:
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
Володимир-Волинська ТГ – 1
Ковельський район – 3 хворих:
Ковельська ТГ – 2
Ратнівська ТГ – 1
Усього станом на 20 липня в області зареєстрували 62 256 випадків.
Одужало – 60 977 осіб (за останню добу – 16).
Летальні випадки – 1203 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 260 310 осіб, за останню добу – 358 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації.
Нові випадки недуги виявили у:
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
Володимир-Волинська ТГ – 1
Ковельський район – 3 хворих:
Ковельська ТГ – 2
Ратнівська ТГ – 1
Усього станом на 20 липня в області зареєстрували 62 256 випадків.
Одужало – 60 977 осіб (за останню добу – 16).
Летальні випадки – 1203 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 260 310 осіб, за останню добу – 358 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус в Україні: скільки випадків виявили за минулу добу
Сьогодні, 08:55
За добу на Волині – лише 1 новий випадок коронавірусу
19 липень, 10:16
Коментарі 0
Останні новини
На Волині горіли три житлові будинки
Сьогодні, 09:55
На Волині за останню добу виявили 4 випадки коронавірусу
Сьогодні, 09:50
Лучанин – чемпіон Європи з джиу-джитсу
Сьогодні, 09:40