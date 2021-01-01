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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за останню добу виявили 4 випадки коронавірусу

На Волині за останню добу виявили 4 випадки коронавірусу
За минулу добу на Волині зареєстрували 4 випадки захворювання на COVID-19.

Про це йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації.

Нові випадки недуги виявили у:

Володимир-Волинський район – 1 хворий:

Володимир-Волинська ТГ – 1

Ковельський район – 3 хворих:

Ковельська ТГ – 2
Ратнівська ТГ – 1

Усього станом на 20 липня в області зареєстрували 62 256 випадків.

Одужало – 60 977 осіб (за останню добу – 16).

Летальні випадки – 1203 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 260 310 осіб, за останню добу – 358 осіб.

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Теги: Волинь, статистика, коронавірус
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