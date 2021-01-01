На Волині горіли три житлові будинки
Сьогодні, 09:55
За добу 19 липня у Волинській області трапилися пожежі у трьох житлових будинках.
Про це інформує ДСНС в області.
Так, о 00:46 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку в селі Нова Вижва Старовижівської селищної громади Ковельського району. Горіння ліквідували рятувальники 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони села Смідин. Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
О 00:58 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку у селі Заріччя Колківської селищної громади Луцького району. О 01:40 пожежу локалізували, 02:10 – ліквідували рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та працівники місцевої пожежної охорони сіл Велика Осниця та Краснаволя. Імовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
О 08:54 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в селі Козятин Горохівської міської громади Луцького району. О 09:13 пожежу локалізували, о 09:20 – ліквідували. На місці події працювали рятувальники 9-ї ДПРЧ м. Горохів та вогнеборці місцевої пожежної охорони смт Мар’янівка. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ДСНС в області.
Так, о 00:46 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку в селі Нова Вижва Старовижівської селищної громади Ковельського району. Горіння ліквідували рятувальники 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони села Смідин. Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
О 00:58 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку у селі Заріччя Колківської селищної громади Луцького району. О 01:40 пожежу локалізували, 02:10 – ліквідували рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та працівники місцевої пожежної охорони сіл Велика Осниця та Краснаволя. Імовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
О 08:54 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в селі Козятин Горохівської міської громади Луцького району. О 09:13 пожежу локалізували, о 09:20 – ліквідували. На місці події працювали рятувальники 9-ї ДПРЧ м. Горохів та вогнеборці місцевої пожежної охорони смт Мар’янівка. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині горіли три житлові будинки
Сьогодні, 09:55
На Волині за останню добу виявили 4 випадки коронавірусу
Сьогодні, 09:50
Лучанин – чемпіон Європи з джиу-джитсу
Сьогодні, 09:40
У Луцьку влаштують благодійний концерт, аби допомогти хворому на рак юному паралімпійцю
Сьогодні, 09:16