На Волині горіли три житлові будинки

За добу 19 липня у Волинській області трапилися пожежі у трьох житлових будинках.Про це інформує ДСНС в області.Так, о 00:46 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку в селі Нова Вижва Старовижівської селищної громади Ковельського району. Горіння ліквідували рятувальники 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони села Смідин. Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.О 00:58 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку у селі Заріччя Колківської селищної громади Луцького району. О 01:40 пожежу локалізували, 02:10 – ліквідували рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та працівники місцевої пожежної охорони сіл Велика Осниця та Краснаволя. Імовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.О 08:54 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в селі Козятин Горохівської міської громади Луцького району. О 09:13 пожежу локалізували, о 09:20 – ліквідували. На місці події працювали рятувальники 9-ї ДПРЧ м. Горохів та вогнеборці місцевої пожежної охорони смт Мар’янівка. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.