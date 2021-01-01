Для усіх охочих: в Україні стартує 5-й етап вакцинації проти коронавірусу





Як передає кореспондент Віктор Ляшко.



“Ми в Україні готуємося до потенційного можливого зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, яке може бути спричинено штамом "Дельта". Але один з найкращих елементів захисту - велика кількість охоплення щепленням... МОЗ оголошує відкриття п’ятого етапу вакцинації від COVID-19. З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення. Ви можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації, або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу як організований колектив, в якому працює понад 50 осіб”, - сказав Ляшко.



Щеплення відбуваються на базі 3 127 кабінетів щеплення, понад 200 центрах вакцинації та силами понад 800 мобільних бригад.



Записатися на вакцинацію можна за телефоном реєстратури пункту щеплення, чи контакт-центрів масової вакцинації, а також буде жива черга в центрах вакцинації та пунктах щеплення,



Інформація про пункти та центри щеплення та графік їх роботи розміщена на сайті.



На сьогодні в Україні в наявності 4 вакцини: AstraZeneca (Covishield, SKBio), Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech; CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Moderna. Кожна з них запобігає активному перебігу хвороби, деякі вакцини на 90% захищають від штаму "Дельта", який циркулює в європейському регіоні.



Також, за словами міністра, голови ОДА отримали доручення відкрити центри вакцинації в кожному районному центрі, забезпечити підвезення людей до центрів, налагодити співпрацю з головами ОТГ щодо вакцинації їх мешканців.



За даними МОЗ, станом на 20 липня в Україні проведено 4 179 663 щеплення від COVID-19, повністю вакциновані 1 461 875 людей - це медики, освітяни, військові соціальні працівники та інші. У червні було здійснено майже в 4 рази більше щеплень, ніж у травні, за 19 днів липня — ще майже стільки щеплень, скільки за весь червень - понад 1,5 млн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я розпочинає п’ятий етап вакцинації від COVID-19, під час якого щеплення можуть отримати всі охочі віком від 18 років.Як передає кореспондент Укрінформу , про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я“Ми в Україні готуємося до потенційного можливого зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, яке може бути спричинено штамом "Дельта". Але один з найкращих елементів захисту - велика кількість охоплення щепленням... МОЗ оголошує відкриття п’ятого етапу вакцинації від COVID-19. З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення. Ви можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації, або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу як організований колектив, в якому працює понад 50 осіб”, - сказав Ляшко.Щеплення відбуваються на базі 3 127 кабінетів щеплення, понад 200 центрах вакцинації та силами понад 800 мобільних бригад.Записатися на вакцинацію можна за телефоном реєстратури пункту щеплення, чи контакт-центрів масової вакцинації, а також буде жива черга в центрах вакцинації та пунктах щеплення,Інформація про пункти та центри щеплення та графік їх роботи розміщена наНа сьогодні в Україні в наявності 4 вакцини: AstraZeneca (Covishield, SKBio), Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech; CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Moderna. Кожна з них запобігає активному перебігу хвороби, деякі вакцини на 90% захищають від штаму "Дельта", який циркулює в європейському регіоні.Також, за словами міністра, голови ОДА отримали доручення відкрити центри вакцинації в кожному районному центрі, забезпечити підвезення людей до центрів, налагодити співпрацю з головами ОТГ щодо вакцинації їх мешканців.За даними МОЗ, станом на 20 липня в Україні проведено 4 179 663 щеплення від COVID-19, повністю вакциновані 1 461 875 людей - це медики, освітяни, військові соціальні працівники та інші. У червні було здійснено майже в 4 рази більше щеплень, ніж у травні, за 19 днів липня — ще майже стільки щеплень, скільки за весь червень - понад 1,5 млн.

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