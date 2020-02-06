Скільки у червні заробив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко

Сергій Козир – 123 тис. 207 грн. Чиновнику, крім окладу, виплатили також матеріальну допомогу (майже 58 тис. грн) і відпускні.



Про це



На другому місці Сергій Гайдай з Луганської ОДА, який отримав 102 тис. 751 грн. Вже звільнений з Сумської обладміністрації Василь Хома заробив 74 тис. 920 грн.



Керівники Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім в червні заробив 60 тис. 365 грн, Айна Тимчук з Харківської ОДА – 58 тис. 479 грн. Більшість інших голів ОДА отримали в межах 50-57 тис. грн.



Заробітна плата голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка за червень - 57 124 тисяч гривень.



Менше за всіх в червні заробила Анна Коваленко, яка очолює Чернігівську обладміністрацію – 47 тис. 288 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, скільки у червні заробили голови обладміністрацій. Найвищу зарплату серед своїх колег отримав очільник Херсонської ОДА– 123 тис. 207 грн. Чиновнику, крім окладу, виплатили також матеріальну допомогу (майже 58 тис. грн) і відпускні.Про це йдеться у матеріалі «Слово і діло».На другому місціз Луганської ОДА, який отримав 102 тис. 751 грн. Вже звільнений з Сумської обладміністраціїзаробив 74 тис. 920 грн.Керівники Миколаївської обласної адміністраціїв червні заробив 60 тис. 365 грн,з Харківської ОДА – 58 тис. 479 грн. Більшість інших голів ОДА отримали в межах 50-57 тис. грн.Заробітна плата голови Волинської ОДАза червень - 57 124 тисяч гривень.Менше за всіх в червні заробила, яка очолює Чернігівську обладміністрацію – 47 тис. 288 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію