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Скільки у червні заробив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко

Скільки у червні заробив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко
Повідомили, скільки у червні заробили голови обладміністрацій. Найвищу зарплату серед своїх колег отримав очільник Херсонської ОДА Сергій Козир – 123 тис. 207 грн. Чиновнику, крім окладу, виплатили також матеріальну допомогу (майже 58 тис. грн) і відпускні.

Про це йдеться у матеріалі «Слово і діло».

На другому місці Сергій Гайдай з Луганської ОДА, який отримав 102 тис. 751 грн. Вже звільнений з Сумської обладміністрації Василь Хома заробив 74 тис. 920 грн.

Керівники Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім в червні заробив 60 тис. 365 грн, Айна Тимчук з Харківської ОДА – 58 тис. 479 грн. Більшість інших голів ОДА отримали в межах 50-57 тис. грн.

Заробітна плата голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка за червень - 57 124 тисяч гривень.

Менше за всіх в червні заробила Анна Коваленко, яка очолює Чернігівську обладміністрацію – 47 тис. 288 грн.

Скільки у червні заробив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко

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Теги: Волинб, голова ОДА, Юрій Погуляйко, зарплата, червень
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