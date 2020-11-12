вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Старт продажів нового будинку «Dream Town»: пропонують «квартири-шедеври»*

Старт продажів нового будинку «Dream Town»: пропонують «квартири-шедеври»*
У житловому комплексі «Dream Town» стартував продаж квартир у п’ятому будинку. Особливістю нової секції є великий вибір актуальних, цікавих планувальних рішень. Аналізуючи попередній досвід та враховуючи всі побажання потенційних покупців, забудовник ретельно пропрацював кожен квадратний метр.

Тут всі зможуть підібрати квартиру під свої потреби і побажання, без необхідності перепланування. Нові ергономічні планувальні рішення покликані зробити проживання власників максимально комфортним.

У новому будинку представлені 1-кімнатні квартири площею від 35,8 кв.м, 2-кімнатні квартири площею 67,8 кв.м. На першому поверсі будинку будуть комерційні приміщення.

Відзначимо, що всі квартири в новому будинку здаватимуть в експлуатацію з максимальним оздобленням і комплектацією, що гарантує їхнім власникам значну економію часу і грошей на ремонт, і, найважливіше - береже нерви:

• Підлога з ідеальною стяжкою вже готова до покриття.
• Машинна штукатурка стін, підготовлена до шпаклівки.
• Вікна панорамні. Шестикамерний профіль та двокамерний склопакет.
• Вхідні металеві двері високої якості.
• Індивідуальне опалення, радіатори в кожній кімнаті.
• Двоконтурний газовий котел.
• Лічильники газу, води та електроенергії.

На старті продажів нового будинку придбання квартири можливе за мінімальними цінами. Крім цього, при покупці квартири в перші місяці покупцям пропонують вигідну розстрочку строком до 24 місяців. Будівельні роботи зі зведення нового будинку вже розпочали, тому зацікавлених чекають у центрі продажу на вул. Привокзальній, 12, тел. 099 327 27 27, https://dream-town.com.ua/, https://euroholding.net.ua/
Старт продажів нового будинку «Dream Town»: пропонують «квартири-шедеври»*




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Dream Town, житло, квартира
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Дистанційка» чи звичний формат: у МОН розповіли, як будуть навчатися діти з 1 вересня
Сьогодні, 12:26
На Україну насувається негода: чи омине вона Волинь
Сьогодні, 11:58
Старт продажів нового будинку «Dream Town»: пропонують «квартири-шедеври»*
Сьогодні, 11:49
Чоловік неодноразово погрожував розправою: деталі моторошного подвійного вбивства у Луцьку
Сьогодні, 11:45
Українці тепер зможуть вакцинуватися без попереднього запису
Сьогодні, 11:39
Схожі новини
Чим особливий ЖК «DREAM TOWN»* Чим особливий ЖК «DREAM TOWN»*
12 липень, 09:45
Час купувати житло: весняні пропозиції щодо нерухомості від «Єврохолдінг»* Час купувати житло: весняні пропозиції щодо нерухомості від «Єврохолдінг»*
12 квітень, 13:05
Квартира-шедевр, або Як обрати планування для себе* Квартира-шедевр, або Як обрати планування для себе*
15 березень, 12:24
Жити комфортно: правила благоустрою від «Dream Town»* Жити комфортно: правила благоустрою від «Dream Town»*
12 листопад, 2020, 09:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ігор Поліщук розповів, чи ліквідують департамент муніципальної варти
Сьогодні, 13:09
 0
У Луцьку патрульні з погонею та переслідуванням затримували грабіжників, які рухалися на авто. ВІДЕО
Сьогодні, 12:54
 0
«Дистанційка» чи звичний формат: у МОН розповіли, як будуть навчатися діти з 1 вересня
Сьогодні, 12:26
 0
На Україну насувається негода: чи омине вона Волинь
Сьогодні, 11:58
 0
Старт продажів нового будинку «Dream Town»: пропонують «квартири-шедеври»*
Сьогодні, 11:49
 0
Медіа
відео
1/8