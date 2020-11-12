Старт продажів нового будинку «Dream Town»: пропонують «квартири-шедеври»*
Сьогодні, 11:49
У житловому комплексі «Dream Town» стартував продаж квартир у п’ятому будинку. Особливістю нової секції є великий вибір актуальних, цікавих планувальних рішень. Аналізуючи попередній досвід та враховуючи всі побажання потенційних покупців, забудовник ретельно пропрацював кожен квадратний метр.
Тут всі зможуть підібрати квартиру під свої потреби і побажання, без необхідності перепланування. Нові ергономічні планувальні рішення покликані зробити проживання власників максимально комфортним.
У новому будинку представлені 1-кімнатні квартири площею від 35,8 кв.м, 2-кімнатні квартири площею 67,8 кв.м. На першому поверсі будинку будуть комерційні приміщення.
Відзначимо, що всі квартири в новому будинку здаватимуть в експлуатацію з максимальним оздобленням і комплектацією, що гарантує їхнім власникам значну економію часу і грошей на ремонт, і, найважливіше - береже нерви:
• Підлога з ідеальною стяжкою вже готова до покриття.
• Машинна штукатурка стін, підготовлена до шпаклівки.
• Вікна панорамні. Шестикамерний профіль та двокамерний склопакет.
• Вхідні металеві двері високої якості.
• Індивідуальне опалення, радіатори в кожній кімнаті.
• Двоконтурний газовий котел.
• Лічильники газу, води та електроенергії.
На старті продажів нового будинку придбання квартири можливе за мінімальними цінами. Крім цього, при покупці квартири в перші місяці покупцям пропонують вигідну розстрочку строком до 24 місяців. Будівельні роботи зі зведення нового будинку вже розпочали, тому зацікавлених чекають у центрі продажу на вул. Привокзальній, 12, тел. 099 327 27 27, https://dream-town.com.ua/, https://euroholding.net.ua/
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Тут всі зможуть підібрати квартиру під свої потреби і побажання, без необхідності перепланування. Нові ергономічні планувальні рішення покликані зробити проживання власників максимально комфортним.
У новому будинку представлені 1-кімнатні квартири площею від 35,8 кв.м, 2-кімнатні квартири площею 67,8 кв.м. На першому поверсі будинку будуть комерційні приміщення.
Відзначимо, що всі квартири в новому будинку здаватимуть в експлуатацію з максимальним оздобленням і комплектацією, що гарантує їхнім власникам значну економію часу і грошей на ремонт, і, найважливіше - береже нерви:
• Підлога з ідеальною стяжкою вже готова до покриття.
• Машинна штукатурка стін, підготовлена до шпаклівки.
• Вікна панорамні. Шестикамерний профіль та двокамерний склопакет.
• Вхідні металеві двері високої якості.
• Індивідуальне опалення, радіатори в кожній кімнаті.
• Двоконтурний газовий котел.
• Лічильники газу, води та електроенергії.
На старті продажів нового будинку придбання квартири можливе за мінімальними цінами. Крім цього, при покупці квартири в перші місяці покупцям пропонують вигідну розстрочку строком до 24 місяців. Будівельні роботи зі зведення нового будинку вже розпочали, тому зацікавлених чекають у центрі продажу на вул. Привокзальній, 12, тел. 099 327 27 27, https://dream-town.com.ua/, https://euroholding.net.ua/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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