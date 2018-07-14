У центральному парку Луцька від сміття та дерев почистять канали
Сьогодні, 18:21
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки здійснять очистку меліоративних каналів.
Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.
Перед початком робіт проведуть водолазні роботи з виявлення різного побутового габаритного сміття та залишків деревини. Виконуватимуть очистку землесосним дизельним снарядом з горизонтальною фрезою для відкачки мулу, коріння, водорослей та поглиблення акваторії на ділянці очистці.
Усі необхідні роботи мають виконати до кінця цього року. Очікувана вартість закупівлі - 680 000 гривень.
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Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.
Перед початком робіт проведуть водолазні роботи з виявлення різного побутового габаритного сміття та залишків деревини. Виконуватимуть очистку землесосним дизельним снарядом з горизонтальною фрезою для відкачки мулу, коріння, водорослей та поглиблення акваторії на ділянці очистці.
Усі необхідні роботи мають виконати до кінця цього року. Очікувана вартість закупівлі - 680 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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