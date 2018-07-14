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У центральному парку Луцька від сміття та дерев почистять канали

У центральному парку Луцька від сміття та дерев почистять канали
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки здійснять очистку меліоративних каналів.

Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.

Перед початком робіт проведуть водолазні роботи з виявлення різного побутового габаритного сміття та залишків деревини. Виконуватимуть очистку землесосним дизельним снарядом з горизонтальною фрезою для відкачки мулу, коріння, водорослей та поглиблення акваторії на ділянці очистці.

Усі необхідні роботи мають виконати до кінця цього року. Очікувана вартість закупівлі - 680 000 гривень.

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Теги: канали, очистка, парк, Луцьк
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