У центральному парку Луцька від сміття та дерев почистять канали





Відповідний тендер оголосили на платформі



Перед початком робіт проведуть водолазні роботи з виявлення різного побутового габаритного сміття та залишків деревини. Виконуватимуть очистку землесосним дизельним снарядом з горизонтальною фрезою для відкачки мулу, коріння, водорослей та поглиблення акваторії на ділянці очистці.



Усі необхідні роботи мають виконати до кінця цього року. Очікувана вартість закупівлі - 680 000 гривень.



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