У Луцьку – найдорожче: скільки в регіонах України коштує прийняти гарячу ванну





Журналісти видання



Вартість гарячої ванни ми розраховували зважаючи на середній обсяг у 160 літрів. При цьому ми враховували тільки гарячу воду, без розведення холодною.



Найдорожча гаряча ванна вийшла в Луцьку – 18,83 грн. У цьому місті тариф на постачання гарячої води – 117,72 грн за тисячу кубічних літрів (за наявності лічильника). Найдешевше прийняти ванну в Одесі – 12,02 грн.



У Сєвєродонецьку (Луганська область) гаряча ванна коштує 18 грн, в Житомирі – 17,8 грн, в Івано-Франківську – 17,6 грн, в Чернігові – 17,07.



У Києві гаряча ванна буде коштувати 15,97 грн. Тисяча кубічних літрів гарячої води в столиці коштує 99,79 грн за наявності лічильника.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спека в Україні не сприяє тому, щоби ніжитися в гарячій ванні (мрії більше про прохолодний душ), можливо, і в такий час є любителі подібного релаксу.Журналісти видання «Слово і діло» порахували, у скільки обійдеться повна гаряча ванна в обласних центрах країни.Вартість гарячої ванни ми розраховували зважаючи на середній обсяг у 160 літрів. При цьому ми враховували тільки гарячу воду, без розведення холодною.Найдорожча гаряча ванна вийшла в Луцьку – 18,83 грн. У цьому місті тариф на постачання гарячої води – 117,72 грн за тисячу кубічних літрів (за наявності лічильника). Найдешевше прийняти ванну в Одесі – 12,02 грн.У Сєвєродонецьку (Луганська область) гаряча ванна коштує 18 грн, в Житомирі – 17,8 грн, в Івано-Франківську – 17,6 грн, в Чернігові – 17,07.У Києві гаряча ванна буде коштувати 15,97 грн. Тисяча кубічних літрів гарячої води в столиці коштує 99,79 грн за наявності лічильника.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію