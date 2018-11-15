Із вокзалу на Волині чоловік поцупив валізу та продав з неї речі





Про це інформує управління поліції у фейсбуці.



Як повідомив 33-річний потерпілий, подія трапилась на залізничному вокзалі у місті Ковель. Зловмисник викрав його валізу, яку чоловік залишив без нагляду у приміщенні вокзалу. Сума завданих збитків становить 5700 гривень.



Опрацювавши відео з камер спостереження, працівники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний раніше судимий ковельчанин. Викрадені речі чоловік встиг продати.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 липня до Ковельського районного управління поліції звернувся житель Житомирської області із заявою про крадіжку валізи.Про це інформує управління поліції у фейсбуці.Як повідомив 33-річний потерпілий, подія трапилась на залізничному вокзалі у місті Ковель. Зловмисник викрав його валізу, яку чоловік залишив без нагляду у приміщенні вокзалу. Сума завданих збитків становить 5700 гривень.Опрацювавши відео з камер спостереження, працівники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний раніше судимий ковельчанин. Викрадені речі чоловік встиг продати.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

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