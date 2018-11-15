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Із вокзалу на Волині чоловік поцупив валізу та продав з неї речі

Із вокзалу на Волині чоловік поцупив валізу та продав з неї речі
19 липня до Ковельського районного управління поліції звернувся житель Житомирської області із заявою про крадіжку валізи.

Про це інформує управління поліції у фейсбуці.

Як повідомив 33-річний потерпілий, подія трапилась на залізничному вокзалі у місті Ковель. Зловмисник викрав його валізу, яку чоловік залишив без нагляду у приміщенні вокзалу. Сума завданих збитків становить 5700 гривень.

Опрацювавши відео з камер спостереження, працівники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний раніше судимий ковельчанин. Викрадені речі чоловік встиг продати.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

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Теги: крадіжка, валіза, вокзал
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