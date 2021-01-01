вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Матюкався та знімав штани: у Луцьку затримали хулігана, який мав при собі наркотики

Матюкався та знімав штани: у Луцьку затримали хулігана, який мав при собі наркотики
ТОРівці затримали особу, яка вчиняла хуліганські дії, та мала при собі, ймовірно, наркотичні речовини.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Сьогодні, 20 липня, близько 1-ї години ночі патрульні з роти тактико-оперативного реагування на вулиці Глушець, що у Луцьку, виявили двох осіб.

Під час спілкування з ними, один з чоловіків почав висловлюватися нецензурною лексикою, знімав штани разом із спідньою білизною, чим вчиняв дрібне хуліганство.

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні застосували до нього превентивний захід поверхневу перевірку, оскільки раніше чоловік притягувався за зберігання наркотичних речовин.

Під час цього в останнього виявили згорток з невідомою речовиною.

Чоловік продовжував хуліганські дії, тож ТОРівці затримали та доставили особу до Луцького районного управління поліції та викликали слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, хуліган, наркотики, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
ИШЬ КАКОЙ ФУЛЮГАН
Відповісти
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі українці обманом зняли з банкомату велику суму грошей
Сьогодні, 11:06
Де та на яку зарплату пропонують роботу кухарям на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 11:00
Матюкався та знімав штани: у Луцьку затримали хулігана, який мав при собі наркотики
Сьогодні, 10:52
Із вокзалу на Волині чоловік поцупив валізу та продав з неї речі
Сьогодні, 10:37
Скільки у червні заробив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
У Луцьку посеред вулиці затримали хлопця з наркотиками У Луцьку посеред вулиці затримали хлопця з наркотиками
25 червень, 11:52
Ховав наркотики в кепці: у Луцьку затримали 21-річного чоловіка Ховав наркотики в кепці: у Луцьку затримали 21-річного чоловіка
06 квітень, 10:38
У Луцьку затримали 30-річного чоловіка з наркотиками У Луцьку затримали 30-річного чоловіка з наркотиками
15 березень, 15:03
У центрі Луцька у водія легковика знайшли наркотики У центрі Луцька у водія легковика знайшли наркотики
09 березень, 16:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоловік неодноразово погрожував розправою: деталі моторошного подвійного вбивства у Луцьку
Сьогодні, 11:45
 0
Українці тепер зможуть вакцинуватися без попереднього запису
Сьогодні, 11:39
 0
На Волині жінці з хворим серцем зробили унікальну операцію
Сьогодні, 11:19
 0
У Польщі українці обманом зняли з банкомату велику суму грошей
Сьогодні, 11:06
 0
Де та на яку зарплату пропонують роботу кухарям на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8