Матюкався та знімав штани: у Луцьку затримали хулігана, який мав при собі наркотики





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Сьогодні, 20 липня, близько 1-ї години ночі патрульні з роти тактико-оперативного реагування на вулиці Глушець, що у Луцьку, виявили двох осіб.



Під час спілкування з ними, один з чоловіків почав висловлюватися нецензурною лексикою, знімав штани разом із спідньою білизною, чим вчиняв дрібне хуліганство.



Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні застосували до нього превентивний захід поверхневу перевірку, оскільки раніше чоловік притягувався за зберігання наркотичних речовин.



Під час цього в останнього виявили згорток з невідомою речовиною.



Чоловік продовжував хуліганські дії, тож ТОРівці затримали та доставили особу до Луцького районного управління поліції та викликали слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ТОРівці затримали особу, яка вчиняла хуліганські дії, та мала при собі, ймовірно, наркотичні речовини.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.Сьогодні, 20 липня, близько 1-ї години ночі патрульні з роти тактико-оперативного реагування на вулиці Глушець, що у Луцьку, виявили двох осіб.Під час спілкування з ними, один з чоловіків почав висловлюватися нецензурною лексикою, знімав штани разом із спідньою білизною, чим вчиняв дрібне хуліганство.Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні застосували до нього превентивний захід поверхневу перевірку, оскільки раніше чоловік притягувався за зберігання наркотичних речовин.Під час цього в останнього виявили згорток з невідомою речовиною.Чоловік продовжував хуліганські дії, тож ТОРівці затримали та доставили особу до Луцького районного управління поліції та викликали слідчо-оперативну групу.

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