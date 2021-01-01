вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі українці обманом зняли з банкомату велику суму грошей

У Польщі українці обманом зняли з банкомату велику суму грошей
Поліція затримала двох громадян України за крадіжку великої суми грошей з банкомату в польській столиці.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт поліції Варшави, правоохоронці отримали повідомлення від пильного громадянина, який зауважив, що два дні підряд біля відділення банку паркується один і той же автомобіль, в якому перебувають ті ж самі чоловіки. Більше того, вони постійно підходять до банкомату та знімають звідти готівку.

Під час перевірки виявилося, що в автомобілі Нyundaiu перебуває двоє громадян України 23 і 25 років. Вони намагалися пояснити, що не роблять нічого протизаконного, однак вели себе трохи знервовано. В подальшому в авто поліцейські знайшли велику суму готівки: 16 170 злотих, 4 500 доларів, 1 655 грн, 100 російських рублів та 400 чеських крон. Крім грошей, знайшли також 18 мобільних телефонів, 18 банківських карт, банківську документацію та словацькі паспорти, на яких були фотографії обох чоловіків, однак дані зовсім інших осіб.

Обох громадян України затримали. Їм пред'явили звинувачення в використанні фальшивих паспортів та фінансовому шахрайстві, в результаті якого було привласнено кільканадцять тисяч злотих. Чоловіків взяли під арешт на 3 місяці, поки триватиме слідство. Поліція не виключає, що громадяни України діяли не самостійно, тому можуть бути наступні затримання в цій справі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українці, крадіжки, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українці тепер зможуть вакцинуватися без попереднього запису
Сьогодні, 11:39
На Волині жінці з хворим серцем зробили унікальну операцію
Сьогодні, 11:19
У Польщі українці обманом зняли з банкомату велику суму грошей
Сьогодні, 11:06
Де та на яку зарплату пропонують роботу кухарям на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 11:00
Матюкався та знімав штани: у Луцьку затримали хулігана, який мав при собі наркотики
Сьогодні, 10:52
Схожі новини
Українці працювали у польській фірмі кур'єрами і крали посилки Українці працювали у польській фірмі кур'єрами і крали посилки
13 травень, 17:25
У Польщі під час пожежі мало не загинули заробітчани з України У Польщі під час пожежі мало не загинули заробітчани з України
19 липень, 17:43
У Польщі викрили банду злочинців, які у формі поліцейських грабували українців на трасі У Польщі викрили банду злочинців, які у формі поліцейських грабували українців на трасі
16 липень, 19:01
На кордоні з Польщею затримали українців із фальшивими довідками про вакцинацію На кордоні з Польщею затримали українців із фальшивими довідками про вакцинацію
15 липень, 18:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Старт продажів нового будинку «Dream Town»: пропонують «квартири-шедеври»*
Сьогодні, 11:49
 0
Чоловік неодноразово погрожував розправою: деталі моторошного подвійного вбивства у Луцьку
Сьогодні, 11:45
 0
Українці тепер зможуть вакцинуватися без попереднього запису
Сьогодні, 11:39
 0
На Волині жінці з хворим серцем зробили унікальну операцію
Сьогодні, 11:19
 0
У Польщі українці обманом зняли з банкомату велику суму грошей
Сьогодні, 11:06
 0
Медіа
відео
1/8