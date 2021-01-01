У Польщі українці обманом зняли з банкомату велику суму грошей





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Під час перевірки виявилося, що в автомобілі Нyundaiu перебуває двоє громадян України 23 і 25 років. Вони намагалися пояснити, що не роблять нічого протизаконного, однак вели себе трохи знервовано. В подальшому в авто поліцейські знайшли велику суму готівки: 16 170 злотих, 4 500 доларів, 1 655 грн, 100 російських рублів та 400 чеських крон. Крім грошей, знайшли також 18 мобільних телефонів, 18 банківських карт, банківську документацію та словацькі паспорти, на яких були фотографії обох чоловіків, однак дані зовсім інших осіб.



Обох громадян України затримали. Їм пред'явили звинувачення в використанні фальшивих паспортів та фінансовому шахрайстві, в результаті якого було привласнено кільканадцять тисяч злотих. Чоловіків взяли під арешт на 3 місяці, поки триватиме слідство. Поліція не виключає, що громадяни України діяли не самостійно, тому можуть бути наступні затримання в цій справі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція затримала двох громадян України за крадіжку великої суми грошей з банкомату в польській столиці.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт поліції Варшави, правоохоронці отримали повідомлення від пильного громадянина, який зауважив, що два дні підряд біля відділення банку паркується один і той же автомобіль, в якому перебувають ті ж самі чоловіки. Більше того, вони постійно підходять до банкомату та знімають звідти готівку.Під час перевірки виявилося, що в автомобілі Нyundaiu перебуває двоє громадян України 23 і 25 років. Вони намагалися пояснити, що не роблять нічого протизаконного, однак вели себе трохи знервовано. В подальшому в авто поліцейські знайшли велику суму готівки: 16 170 злотих, 4 500 доларів, 1 655 грн, 100 російських рублів та 400 чеських крон. Крім грошей, знайшли також 18 мобільних телефонів, 18 банківських карт, банківську документацію та словацькі паспорти, на яких були фотографії обох чоловіків, однак дані зовсім інших осіб.Обох громадян України затримали. Їм пред'явили звинувачення в використанні фальшивих паспортів та фінансовому шахрайстві, в результаті якого було привласнено кільканадцять тисяч злотих. Чоловіків взяли під арешт на 3 місяці, поки триватиме слідство. Поліція не виключає, що громадяни України діяли не самостійно, тому можуть бути наступні затримання в цій справі.

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