На Волині жінці з хворим серцем зробили унікальну операцію

Галині Корнійко з Рівненщини. Вона довірила своє життя лікарям Ковельського МТМО. Про це повідомляють на



Інформують, що пацієнтка не погоджувалася на операцію, аж поки не потрапила до лікарні з набряком легень. Супутні хвороби з віком призвели до проблем із серцем. Упродовж тижня лікарі кардіохірургічного центру стабілізували стан хворої. Було прийнято рішення про проведення відкритої операції на серці: протезування аортального клапану біологічним протезом. Але цьому передувала ще одна операція - аортокоронарне шунтування судин серця (реваскуляризація міокарда).



До речі, у старшій віковій групі пацієнтам показана транскатетерна імплантація аортального клапану TAVI. З ініціативи генерального директора Валентина Вітра Ковельське МТМО придбало два таких клапана спеціально для хворих з аортальним стенозом.



Зважаючи на ймовірну летальність, у цьому випадку вирішили імплантувати біологічний клапан. Такий протез нещодавно з’явився в Україні і лише цьогоріч у світі. Наші лікарі успішно провели операцію 78-річній пацієнтці, вперше імплантувавши біологічний клапан. Нині вона почувається добре і готується до виписки з лікарні.



Додають, що заміну ураженого клапана на відкритому серці проводили під загальною анестезією (лікарі застосували регіональну провідникову анестезію у грудному відділі хребта, що полегшило післяопераційний період). Серце хворої було підключене до системи штучного кровоообігу. Загальний час перебування в операційній – 8 годин (6 із них тривала операція). Три доби пацієнтка провела у відділенні інтенсивної терапії. Далі продовжила лікування у кардіохірургічному центрі.



«Галина Григорівна від щирого серця дякує за врятоване життя лікуючому лікарю-кардіологу Ользі Танській, кардіохірургу Володимиру Танському, анестезіологам Анатолію Бондарчуку та Андрію Гусці, а також генеральному директору Валентину Вітру та медичному персоналу лікарні за професіоналізм, турботу, дбайливе ставлення та доброзичливу атмосферу, яка сприяє одужанню», - йдеться на сторінці закладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зважитися на операцію на відкритому серці у 78 років може не кожен. Проте невтішний діагноз – аортальний стеноз, не залишив виборуз Рівненщини. Вона довірила своє життя лікарям Ковельського МТМО. Про це повідомляють на сторінці МТМО у фейсбуці.Інформують, що пацієнтка не погоджувалася на операцію, аж поки не потрапила до лікарні з набряком легень. Супутні хвороби з віком призвели до проблем із серцем. Упродовж тижня лікарі кардіохірургічного центру стабілізували стан хворої. Було прийнято рішення про проведення відкритої операції на серці: протезування аортального клапану біологічним протезом. Але цьому передувала ще одна операція - аортокоронарне шунтування судин серця (реваскуляризація міокарда).До речі, у старшій віковій групі пацієнтам показана транскатетерна імплантація аортального клапану TAVI. З ініціативи генерального директора Валентина Вітра Ковельське МТМО придбало два таких клапана спеціально для хворих з аортальним стенозом.Зважаючи на ймовірну летальність, у цьому випадку вирішили імплантувати біологічний клапан. Такий протез нещодавно з’явився в Україні і лише цьогоріч у світі. Наші лікарі успішно провели операцію 78-річній пацієнтці, вперше імплантувавши біологічний клапан. Нині вона почувається добре і готується до виписки з лікарні.Додають, що заміну ураженого клапана на відкритому серці проводили під загальною анестезією (лікарі застосували регіональну провідникову анестезію у грудному відділі хребта, що полегшило післяопераційний період). Серце хворої було підключене до системи штучного кровоообігу. Загальний час перебування в операційній – 8 годин (6 із них тривала операція). Три доби пацієнтка провела у відділенні інтенсивної терапії. Далі продовжила лікування у кардіохірургічному центрі.«Галина Григорівна від щирого серця дякує за врятоване життя лікуючому лікарю-кардіологу, кардіохірургу, анестезіологамта, а також генеральному директорута медичному персоналу лікарні за професіоналізм, турботу, дбайливе ставлення та доброзичливу атмосферу, яка сприяє одужанню», - йдеться на сторінці закладу.

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