Українці тепер зможуть вакцинуватися без попереднього запису





Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я



"Реєструватися на вакцинацію в "Дії" більше не потрібно. Сьогодні починається 5-й етап національного плану вакцинації. Це означає, що тепер вакцинуватися можуть всі бажаючі - незалежно від віку та інших факторів", - йдеться в повідомленні.



Зазначають, що протягом усього часу в "Дії" записалися на вакцинацію 698 000 українців, з яких більше 40% вже вакцинувалися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні розпочався 5-ий етап вакцинації, а тому вона тепер доступна для усіх бажаючих і записуватися через портал "Дія" тепер не потрібно. Про це йдеться у Telegram-каналі сервісу "Дія".Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я розпочинає п’ятий етап вакцинації від COVID-19, під час якого щеплення можуть отримати всі охочі віком від 18 років."Реєструватися на вакцинацію в "Дії" більше не потрібно. Сьогодні починається 5-й етап національного плану вакцинації. Це означає, що тепер вакцинуватися можуть всі бажаючі - незалежно від віку та інших факторів", - йдеться в повідомленні.Зазначають, що протягом усього часу в "Дії" записалися на вакцинацію 698 000 українців, з яких більше 40% вже вакцинувалися.

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