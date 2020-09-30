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Українці тепер зможуть вакцинуватися без попереднього запису

Українці тепер зможуть вакцинуватися без попереднього запису
В Україні розпочався 5-ий етап вакцинації, а тому вона тепер доступна для усіх бажаючих і записуватися через портал "Дія" тепер не потрібно. Про це йдеться у Telegram-каналі сервісу "Дія".

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я розпочинає п’ятий етап вакцинації від COVID-19, під час якого щеплення можуть отримати всі охочі віком від 18 років.

"Реєструватися на вакцинацію в "Дії" більше не потрібно. Сьогодні починається 5-й етап національного плану вакцинації. Це означає, що тепер вакцинуватися можуть всі бажаючі - незалежно від віку та інших факторів", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що протягом усього часу в "Дії" записалися на вакцинацію 698 000 українців, з яких більше 40% вже вакцинувалися.


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Теги: Дія, вакцинація, україна, МОЗ, запис
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