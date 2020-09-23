На Україну насувається негода: чи омине вона Волинь
Сьогодні, 11:58
Україна 21-го липня буде однією з найдощовитіших та найсвіжіших країн Європи.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
Грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину України. Лише крайній південь та Волинь уникнуть серйозної негоди.
Температура повітря на Заході, Півночі, у більшості центральних областей України становитиме +22 +27 градусів.
Проте спека ще затримається завтра на Сході, Дніпропетровщині, Херсонщині, в Криму та південному сході,+30+34 градуси. 22 липня спека спаде і там.
У Києві знову йтимуть дощі, будуть грози. Можливі шквали та град. Температура повітря знизиться до +20 градусів.
Сильні зливи та шквали, ймовірно, можуть спровокувати небезпечні наслідки, пише синоптик.
Наталка Діденко зауважила, що вже сьогодні, 20 липня, варто подбати про безпечну парковку для вашого автомобіля, якщо підете вранці з дому, закрити вікна, щоб не було протягів, та взяти із собою парасолю.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
Грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину України. Лише крайній південь та Волинь уникнуть серйозної негоди.
Температура повітря на Заході, Півночі, у більшості центральних областей України становитиме +22 +27 градусів.
Проте спека ще затримається завтра на Сході, Дніпропетровщині, Херсонщині, в Криму та південному сході,+30+34 градуси. 22 липня спека спаде і там.
У Києві знову йтимуть дощі, будуть грози. Можливі шквали та град. Температура повітря знизиться до +20 градусів.
Сильні зливи та шквали, ймовірно, можуть спровокувати небезпечні наслідки, пише синоптик.
Наталка Діденко зауважила, що вже сьогодні, 20 липня, варто подбати про безпечну парковку для вашого автомобіля, якщо підете вранці з дому, закрити вікна, щоб не було протягів, та взяти із собою парасолю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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