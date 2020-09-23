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На Україну насувається негода: чи омине вона Волинь

На Україну насувається негода: чи омине вона Волинь
Україна 21-го липня буде однією з найдощовитіших та найсвіжіших країн Європи.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.

Грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину України. Лише крайній південь та Волинь уникнуть серйозної негоди.

Температура повітря на Заході, Півночі, у більшості центральних областей України становитиме +22 +27 градусів.

Проте спека ще затримається завтра на Сході, Дніпропетровщині, Херсонщині, в Криму та південному сході,+30+34 градуси. 22 липня спека спаде і там.

У Києві знову йтимуть дощі, будуть грози. Можливі шквали та град. Температура повітря знизиться до +20 градусів.

Сильні зливи та шквали, ймовірно, можуть спровокувати небезпечні наслідки, пише синоптик.

Наталка Діденко зауважила, що вже сьогодні, 20 липня, варто подбати про безпечну парковку для вашого автомобіля, якщо підете вранці з дому, закрити вікна, щоб не було протягів, та взяти із собою парасолю.

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Теги: Україна, погода, прогноз, дощ, Наталка Діденко
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