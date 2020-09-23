На Україну насувається негода: чи омине вона Волинь





Про це на своїй сторінці у фейсбуці Наталка Діденко.



Грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину України. Лише крайній південь та Волинь уникнуть серйозної негоди.



Температура повітря на Заході, Півночі, у більшості центральних областей України становитиме +22 +27 градусів.



Проте спека ще затримається завтра на Сході, Дніпропетровщині, Херсонщині, в Криму та південному сході,+30+34 градуси. 22 липня спека спаде і там.



У Києві знову йтимуть дощі, будуть грози. Можливі шквали та град. Температура повітря знизиться до +20 градусів.



Сильні зливи та шквали, ймовірно, можуть спровокувати небезпечні наслідки, пише синоптик.



Наталка Діденко зауважила, що вже сьогодні, 20 липня, варто подбати про безпечну парковку для вашого автомобіля, якщо підете вранці з дому, закрити вікна, щоб не було протягів, та взяти із собою парасолю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна 21-го липня буде однією з найдощовитіших та найсвіжіших країн Європи.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикГрозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину України. Лише крайній південь та Волинь уникнуть серйозної негоди.Температура повітря на Заході, Півночі, у більшості центральних областей України становитиме +22 +27 градусів.Проте спека ще затримається завтра на Сході, Дніпропетровщині, Херсонщині, в Криму та південному сході,+30+34 градуси. 22 липня спека спаде і там.У Києві знову йтимуть дощі, будуть грози. Можливі шквали та град. Температура повітря знизиться до +20 градусів.Сильні зливи та шквали, ймовірно, можуть спровокувати небезпечні наслідки, пише синоптик.Наталка Діденко зауважила, що вже сьогодні, 20 липня, варто подбати про безпечну парковку для вашого автомобіля, якщо підете вранці з дому, закрити вікна, щоб не було протягів, та взяти із собою парасолю.

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