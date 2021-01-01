«Дистанційка» чи звичний формат: у МОН розповіли, як будуть навчатися діти з 1 вересня





Про це на презентації результатів дослідження "Пояснити 30%: Як українці оцінюють освіту та вступ в умовах пандемії" розповіла заступник міністра освіти та науки Любомира Мандзій, пише



Так, очікується, що навчання в школах почнеться у звичному форматі. Однак зважатимуть на епідемічну ситуацію в країні.



“Ми розраховуємо, що більшість педпрацівників будуть провакциновані до 1 вересня, це дозволить почати навчання у закладах освіти без дистанційних процесів. Але все це залежить від епідемічної ситуації”, - сказала Мандзій.



Стосовно можливості щеплення проти COVID-19 дітей віком від 12 років, заступник міністра зауважила, що рішення про залучення тих чи інших категорій громадян до кампанії вакцинації залежить від МОЗ.



“Це повноваження виключно Міністерства охорони здоров’я. Поки що діти не підпадають під вакцинацію. Будемо мати рекомендації МОЗ - тоді будемо вести бесіди з батьками щодо тих чи інших тенденцій”, - пояснила заступник міністра.



Вона додала, що елементи дистанційного навчання так чи інакше будуть застосовуватися, МОН розширюватиме Всеукраїнську школу онлайн, більше використовуватиме змішаний формат навчання.



Як повідомляв Укрінформ, керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров’я Олександр Заїка заявив, що під час п'ятого етапу вакцинації проти COVID-19 може відбуватися вакцинація дітей віком від 12 років за рекомендаціями лікарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві освіти та науки повідомили, у якому форматі відбуватиметься навчання у школах з 1 вересня.Про це на презентації результатів дослідження "Пояснити 30%: Як українці оцінюють освіту та вступ в умовах пандемії" розповіла заступник міністра освіти та науки, пише "Укрінформ" Так, очікується, що навчання в школах почнеться у звичному форматі. Однак зважатимуть на епідемічну ситуацію в країні.“Ми розраховуємо, що більшість педпрацівників будуть провакциновані до 1 вересня, це дозволить почати навчання у закладах освіти без дистанційних процесів. Але все це залежить від епідемічної ситуації”, - сказала Мандзій.Стосовно можливості щеплення проти COVID-19 дітей віком від 12 років, заступник міністра зауважила, що рішення про залучення тих чи інших категорій громадян до кампанії вакцинації залежить від МОЗ.“Це повноваження виключно Міністерства охорони здоров’я. Поки що діти не підпадають під вакцинацію. Будемо мати рекомендації МОЗ - тоді будемо вести бесіди з батьками щодо тих чи інших тенденцій”, - пояснила заступник міністра.Вона додала, що елементи дистанційного навчання так чи інакше будуть застосовуватися, МОН розширюватиме Всеукраїнську школу онлайн, більше використовуватиме змішаний формат навчання.Як повідомляв Укрінформ, керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров’я Олександр Заїка заявив, що під час п'ятого етапу вакцинації проти COVID-19 може відбуватися вакцинація дітей віком від 12 років за рекомендаціями лікарів.

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