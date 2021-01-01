Де на Волині будуть відключати світло 21 липня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. КТП-195 09:00-17:00 - с. Новосілки: Шевченка 1-17, 2-18, Молодіжна 27,29, Молодіжна 1-25,51-57,2-28,56,58, Молодіжна 31-45, 30-54, Колгоспна 3-5,2-16.2. КТП-194 09:00-17:00 - с. Новосілки: Колгоспна 7-13 ,18-30,31.3. ПЛ-0,4 кВ Л-3,Л-4 від КТП-138 09:00-17:00 - с. Маркелівка: ФАП, магазин, вул. Пасічна, Центральна.4. ПЛ-0,4 Л-1,2,3 КТП-394 09:00-17:00 - с. Микуличі: церква, ветаптека, водогін, кормоцех.5. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-164 09:00-17:00 с. Білин: ФАП, ферма, магазин, вулиці Травнева, Лісова.6. ПЛ-0,4 Л-1 Л-2 від КТП-331 09:00-17:00 - м. Устилуг: магазин, аптека, вул. Гагаріна, Стравинського, Володимирська 23,32,34.1. КТП-116 с.Бужани 09:00-17:00 - с.Бужани: школа, дит.садочок, амбулаторія, ПРАТ Ковельмолоко, Горохівське МСТ, вул. Шкільна, Млинова.1. ПЛ-0.4кВ Л-5 КТП-200 09:30-16:30 - с.Ст.Лішня вул.Миру 11-33.2. частково ПЛ-10кВ Л46-03 від ЛР-99 10:00-17:00 - с.Волиця: вул. Молодіжна, Колона, МТС Колона, фоп Лукянчук, фоп Бойчук, млин, ТзОВ Пятидні тракторна бригада.3. КТП-234 10:00-17:00 - ТзОВ Пятидні тракторна бригада.1. ПЛ-10 кВ Л- 59-01 від ЗТП-27 до ЗТП-310 09:00-17:00 - м. Кам.-Каширський: вул.Коніщука, Тиха, Райагробуд, Ветлабораторія, Гараж Горгазу, Киівстар.2. ПЛ-10кВ Л-73-03 від оп.1 доЛР-57 ЛР-105 09:00–17:00 - с. Нові Червища, Рудка Червинська, Оленине, Юридичні споживачі сіл Нові Червища,Рудка Червинська, Оленине,Лісництво Маневицького лісгоспзагу (с.Тоболи).3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-266 09:00–17:00 - с. Сошично: вул.Шкільна, Спортивна.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП25003 08:30-20:00 - с.Сапогів: вул.Центральна, 1-43, вул.Б.Хмельницького, РГ святих жінок мироносиць УП.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП25418 08:30-17:00 - м.Ківерці: вул.Шевченка, буд.26-34, 55,57а,57б, вул.Деревообробників, 17-31 ,34-40, вул.Озерна буд.1,17-25, ДП "Діброва", ФОП Гетманчук Любов Омел"янівна.3. ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 08:30-17:00 - м.Ківерці: пров. Захисників України.4. ПЛ 0,4 кВ від КТП25018 08:30-17:00 - с.Пальче: вул.Залізнична,1-14, вул.Набережна,1-15, вул.Мирна,1-27.5. ПЛ 0,4 кВ від КТП25242 08:30-17:00 - с.Ставок: медпункт, школа, церква, ФОП Лищук Олександр Миколайович, Олицьке споживче товариство, вул.Путилівська.6. КТП25395 10:00-13:00 - с.Дачне: вул.Шевченка, вул.Ів.Франка - частково, вул.Першотравнева, вул.Молодіжна - частково, вул.Гагаріна, медпункт, ФОП Лорян Агасі Мікаелович, ФОП Шорма Тетяна Олександрівна, Ківерцівське сільське споживче товариство.7. ПЛ 0,4 кВ від КТП25559 13:00-17:00 - с.Дачне: вул.Молодіжка - частково, вул.Ів.Франка - частково, вул.Залізнична,29,31,33.1. ПЛ-0,4кВ від ТП №409 09:00-17:00 - м.Ковель: вул.Незалежності; вул.Смірнова; вул.Грушевського; Державне виробничо-торгове підприємство, "Волиньфармпостач", МПП "Землемір", ФОП Приступа, С.ВФО Самчук І.В, ФОП Дідицький Р.В, РЖКП №1, Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Оксенюк Н.Д, Підприємець Коцурський С.П, Житлово-будівельний кооператив "Дружба", Ф.О. Галкіна Н.В, ФОП Дорощук Л.В, ФОП Яковицька Л.А, ФОП Мірчук О.В, ТзОВ "УКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА, РОЗДРІБНА КОМПАНІЯ", ФОП Михальчук В.П, ФОП Макарусь В.П, ТзОВ "Оптика ЛТД", Підприємство теплових мереж "Ковельтепло", ФОП Лукашик І.І, ФОП Чабан В.М, ФОП Мерзлікін В.В, Колективне підприємство "Талісман"ФО Самчук І.В, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", Ф.о.Півень М.М, Приватна фірма "Скорпіон- сервіс", ТзОВ "С.В.С.", ФОП Давидюк В.В, АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласнеуправління АТ "Ощадбанк".2. ПЛ-0,4кВ від ТП №20 09:00-17:00 - с.Новий Мосир, Свято-Михайлівська релігійна громада УПЦ, Волинська дирекція АТ"Укрпошта", Голобська селищна рада, Гуманітарний відділ виконавчого комітету, Голобської селищної ради, Ковельське МТМО.3. ПЛ-0,4кВ від КТП №422 09:00-17:00 - м.Ковель: вул..Грабовського; вул..Бойка; вул..Шептицького; вул..Шишкіна; вул..Симоненка; ФОП Лисюк І.Г, ФОП Демчук Н.М, ФОП Мороз Л.В, ФОП Солов"янчук О.Б, УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради, ФОП Ясашний В.В.4. ПЛ-0,4кВ від ТП №122 09:00-17:00 - с.Байківці, Голобська селищна рада.1. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-96 09:00-17:00 - с.Колпитів: вул.І.Франка.Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-0,4 від КТП-232 09:00-17:00 - с.Озеряни: вул.Незалежності, Лісова, Молодіжна, ФАП, клуб, Полонківське СТ, ДГ «Перемога» (кузня, склад, млин).2. ПЛ-0,4 від КТП-310 10:00-16:00 - СГПП «Садів» - тракторна бригада.3. ПЛ-10 Л-54-03 від ЛР-35 09:00-17:00 - с. Верхівка: вул. Новосільська, Миру, Бардася, Підгірна, с. Романів: вул. Першотравнева, Нова, Перемоги, Нелі Грішиної, Хмельова, Миру, Південна, Млинська, Молодіжна, Ботинська, с.Ботин: вул. Центральна, ТзОВ «Астра», ФОП Чилій Ю.П. – магазин, ФОП Корнійчук В.П. – магазин, ФОП Грицовник В.В. – магазин, ФОП Бляшук О.В. – магазин,ФОП Книш Л.В. – магазин, ФАП с. Верхівка, ФАП с. Ботин, ФАП с. Романів, Теремнівське СТ - магазин с. Верхівка, Теремнівське СТ -магазин с. Романів, «Укртелеком» - АТС с. Романів, СТзОВ «Романів»: гараж, бригада Романів, млин, бригада Ботин, тракторна бригада, магазин, Підгайцівська громада: с. Романів – дитсад, котельня, клуб; с.Ботин – клуб, «Київстар» - базова станція Романівшкола с. Романів.1. ПЛ-10 Л-58-03 від ЛР-34 08:00-18:00 - м. Любомль: вул. Завальська, Суворова, Промислова, Дружби, Вербна, Молодіжна, Загородна, Очисні споруди, Любомль Фермерське господарство, "БУГ-ПЛЮС", АєродромГОЗО, "Верба"Волинська філія Концерну РРТТОВ "Будівельник".2. КТП-160 08:00-18:00 - с. Мельники: ФОП Дударчук Л.Ф., РВНО смт. Шацьк, Школа с.Мельники, Котельня с.Мельники.3. КТП-122 08:00-18:00 - с. Рівне: Заства Рівне.4. КТП-203 08:00-18:00 - с. Вербівка, ФОП Денисовець Олеся Андріївна.5. КТП-436 08:00-18:00 - смт Шацьк, ФОП Котович Тетяна Дмитрівна, ФОП Заяць Федір Федорович.1. КТП-183 10:00-13:00 - с.Бірки: вул.Зелена, школа, водонапірна башня.2. КТП-333 13:00-17:00 - с.Вітуле: вул.Молодіжна.3. ПЛ-04кВ Л-1 КТП-121 10:00-17:00 - с.Бірки: вул.Поліська.4. ПЛ-10кВ Л 12-01 10:00-17:00 - с.Седлище, Угриничі, школа, клуб, ФАП, дитячий садок, АТС, Зерносклад, Сортодільниця, станція мобільного зв’язку МТС, станція мобільного зв’язку Київстар, тракторна бригада, млин, магазини: ФОП Пилипчук.Н, Березюк Т.В, Сергуц М.І, Матюк В.Ф, Яцук О.Й, лісопилка ФОП Маньчик С, стоматологічний кабінет ФОП Петрук А.М.5. КТП-170 09:00-17:00 - с.М.Глуша: вул.Шкільна, школа.1. ПЛ-0,4 кВ ТП№ 105 10:00-17:00 - смт. Колки: музична школа, ФОП Ковальська Н.А. – цех; Волинський обл. благодійний фонд "Філіппус-Луцьк"; ФОП Алексійчук Катерина Калинівна - магазин.2. ПЛ-10 кВ Л-53-03 10:00-17:00 - с. Ничогівка, с. Тельчі, с. Заріччя, с. Велика Осниця, с. Мала Осниця, ФОП Лобацький В.П. – майстерня, ФОП Новак Володимир Олексійович; ДП"Колківське лісове господарство"; Куликовицьке споживче товариство – магазин; школа; ФАП; клуб. ФОП Жданюк І.В. – магазин; ФОП Чміль В.В. – магазин.ФОП Чміль Вячеслав Миколайович – корівник, Куликовицьке споживче товариство – магазин; Куликовицьке споживче товариство – кіоск; сільська рада; відділення "Укрпошта"; відділення "Укртелеком"; Куликовицьке споживче товариство – магазин; ФОП Ярошик Микола Миколайович – магазин; церква; ФОП Киришко Л.Д. – кіоск; ФАП; ФОП Огребчук І.М. – магазин; ФОП Зінчук Ю.Р. – кіоск; ФОП Рожко А.Є.; ДП"Колківське лісове господарство" – лісництво; пожежна депо; ФОП Чміль Вячеслав Миколайович – пилорама; ФОП Кучмик О.В. – магазин; дитячий садок; школа; ФО Басараб Ілля Ярославович – корівник.ФАП; ФОП Огребчук І.М. – кіоск; клуб; ФОП Кв"ятковська Людмила Дмитрівна – кіоск.1. ЗТП-22 Л-2 09:00-17:00 - м. Нововолинськ: вул. Лопатіна, Нахімова, Кропивницького,25-59.1. КТП № 308 10:00-13:00 - х. Говичево.2. КТП № 285 13:20-17:00 - х. Круглиця.3. Л-1 КТП № 125 09:30-17:00 - с. Панасі, С/Ш Котельня с.Височно, ФАП с.Височне, Фізична особа підприємець Ліхван Лідія Григорівна.1. ПЛ-0,4кВ КТП-36027 09:00-17:00 - с. Дмитрівка: магазин, вул. Центральна, Садова, Молодіжна, Шевченка.2. ПЛ-0,4кВ ТП-36401 09:00-17:00 - м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка.3. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 09:00-17:00 - с. Берегове: вул. Набережна, Ф/Г Куденчук артсвердловина.4. ПЛ-0,4кВ ТП-36407 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни.5. ТП-36235 09:00-17:00 - с. Студині: ФАП, магазин, клуб.6. ПЛ-10кВ Л30-01 09:00-17:00 - с. Копачівка (повністю), с. Башова (повністю), с. Тростянка (повністю), с. Іванчиці (повністю), с.Озденіж (повністю), с.Уляники (повністю), с.Городині (повністю), с.Романів (повінстю).7. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 09:00-17:00 - с. Доросині: вул. Громуш, СВК "Батьківщина" корівники.8. ПЛ-10кВ Л18-04 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова, ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія.9. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 09:00-17:00 - м. Рожище, вул. Драгоманова, Січових стрільців, П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск, ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище Церква, ПП "Контакт" Виробнича база.10. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. 1Травня, Грушевського, Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти.11. ТП-36085 09:00-17:00 - м.Рожище: вул.24Серпня, Заньковецької,1-27, вул.Селянська, ФОП Дембіцька І.О., Салон ритуальних послуг.12. ПЛ-10 кВ Л69-01 09:00-17:00 - с.Вишеньки(повністю), с.Носачевичі.вул.Тиха, магазин( школа, церква, ФАП.)СГПП "Вишеньки"(бригада, артсв-на), ТзОВ "Волиньтепло". школа, магазин, церква, Садівниче товариство "Веселка".13. ТП-36278 09:00-17:00 - с. Літогоща: вул. І. Франка, Лугова, контора СВК, маг. Мачушинець, школа, майстерня.14. ТП-36440 09:00-17:00 - с. Топільне: вул. Центральна, Волі, магазин, школа, майстерня, кіоск ФОП Вольська Т.15. ТП-36480 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Тичини, с. Кременець: вул. Тиха.16. ТП-36243 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Шевченка.17. ТП-36363 09:00-17:00 - м. Рожище: дитяча бібліотека, центр молоді, магазин «Сонечко», магазин, вул. Шевченка, Незалежності 61, 67.18. ТП-36058 09:00-17:00 - с. Іванівка: вул. Прилісна, Замкова, Молодіжна, Перемоги, Набережна, Миру, магазин Конохович О. Л., клуб.19. ТП-36060 09:00-17:00 - с. Корсині: магазин Гаврилович,магазин Мачушинець, с. Корсині: вул. Соборності, Лісова, Прилісна.20. ТП-36296 09:00-17:00 - с. Вітоніж: вул. Першотравнева, Миру, Ветеранів.21. ПЛ-10 кВ Л34-05 09:00-17:00 - с.Доросині (повністю): школа, магазини, контора, аптека, адмінприміщення, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна, виробнича база, лікарня, СКЗ, дитячий садок, клуб, с.Ворончин: вул.Шкільна, Шевченка, ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку, с.Кияж: вул.Набережна, Тиха, молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП, телятник, пилорама, млин, с.Тристень: вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка, бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.22. ТП-36031 09:00-17:00 - с. Пожарки: вул. Нососелів, Центральна, контора сільської ради, магазин, дитячий садок, школа, ФАП, церква.23. Л34-03 після ЛР-115 09:00-17:00 - с.Ясенівка (повністю), с.Вітоніж (повністю).1. КТП-182 Л-1 09:00-17:00 - с.Мокре: вул Незалежності, школа, ФАП, магазин, клуб.1. ПЛ-0,4кВ КТП-300 Л-1 10:00-15:30 - с.Блаженик.2. КТП-29 10:00-16:30 - с.Бобли, ПАТ «Волиньгаз» - СКЗ.