У Луцьку патрульні з погонею та переслідуванням затримували грабіжників, які рухалися на авто. ВІДЕО

У Луцьку патрульні з погонею затримали грабіжників, які пересувалися на автомобілі.Про це повідомляє преслужба патрульної поліції у Волинській області.Інцидент трапився cьогодні, 20 липня, близько 6-ї години ранку.Заявник повідомив, що на вулиці Липинського, що у Луцьку, під час конфлікту з невідомими йому особами у нього зник золотий ланцюжок. Громадянин вказав, що невідомі пересуваються на транспортному засобі Volkswagen.Поліцейські оперативно передали орієнтування усім екіпажам. Під час обстеження території на вулиці Дубнівській, патрульні виявили транспортний засіб, який підпадав під орієнтування.Інспектори подали сигнал про зупинку, однак керманич не виконував законі вимоги, а навпаки збільшив швидкість та продовжив рух. Під час переслідування пасажир автомобіля Volkswagen Passat на ходу вистрибнув із салону авто, однак керманич продовжив рух.Поліцейські зупинилися та одразу викликали на місце події медиків. Пасажир отримав незначні ушкодження та від шпиталізації відмовився.Уже на вулиці Трункіна патрульні спільно з працівниками роти поліції особливого призначення зупинили транспортний засіб шляхом блокування. Правопорушник одразу залишив салон автомобіля та намагався втекти, однак його затримали поліцейські.Патрульні встановили, що під час переслідування 27-річний керманич перебував в стані алкогольного сп’яніння.На нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та ч. 2 ст. 122 (Порушення правил проїзду перехресть) КУпАП.На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції, яка надалі встановлюватиме всі обставини події.