Ігор Поліщук розповів, чи ліквідують департамент муніципальної варти



Лучанин звернувся до влади міста з вимогою ліквідувати департамент муніципальної варти міської ради. Його петиція набрала 300 голосів, це достатньо для того, щоб отримати відповідь від влади. Автор зауважував, що, на його думку, трата коштів на департамент є недоцільною.



Вчора, 19 липня, міський голова Луцька Ігор Поліщук надав



Текст відповіді подаємо без змін і правок:



"Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначені повноваження виконавчих органів міських рад, зокрема, щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, у сфері благоустрою населених пунктів, паркування транспортних засобів.



Як передбачено ч. 1 ст. 11, абз. 11 ст. 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до виконавчих органів рад належать органи, що створюються міськими, радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим законом та іншими законами. Виконавчими органами міських рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.



Також, згідно з п. 5 ч. 2 ст. 10, п. 1 ч. З ст. 40 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням територій населених пунктів. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів здійснюється шляхам проведення перевірок території.



Департамент муніципальної варти наділений правом проводити перевірки додержання вимог законодавства про благоустрій, складати відповідні акти та адміністративні протоколи за результатами проведення такої перевірки.



Згідно з п.2.5.5.1.20 Правил благоустрою міста Луцька, затверджених рішенням Луцької міської ради від 29.07.2009 №44/2, на об’єктах благоустрою міста забороняється розташування об’єктів торгівлі на усій території міста, крім спеціально призначених для торгівлі місць (магазини, ринки, кіоски). Зазначене узгоджується з п. 5 ч. 1 ст. 16 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, яким передбачено, що на об'єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати торговельні лотки тощо.



Таким чином, департамент муніципальної варти Луцької міської ради є виконавчим органом міської ради для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, у сфері благоустрою населених пунктів, паркування транспортних засобів відповідно до Положення про департамент муніципальної варти, затвердженого рішенням Луцької міської ради від 24.04.2019 № 56/82.



Відповідно до п. 5 ч. -1-. ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання.



Так, рішенням Луцької міської ради від 28.04.2021 № 10/69 затверджена структура виконавчих органів міської ради, загальна чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів.

З огляду на зазначене, підстави для внесення змін у структуру виконавчих органів міської ради та ліквідації департаменту муніципальної варти відсутні".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин звернувся до влади міста з вимогою ліквідувати департамент муніципальної варти міської ради. Його петиція набрала 300 голосів, це достатньо для того, щоб отримати відповідь від влади. Автор зауважував, що, на його думку, трата коштів на департамент є недоцільною.Вчора, 19 липня, міський голова Луцька Ігор Поліщук надав відповідь на звернення лучанина. У ній йдеться про те, що підстав для ліквідації департаменту муніципальної варти немає.Текст відповіді подаємо без змін і правок:"Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначені повноваження виконавчих органів міських рад, зокрема, щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, у сфері благоустрою населених пунктів, паркування транспортних засобів.Як передбачено ч. 1 ст. 11, абз. 11 ст. 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до виконавчих органів рад належать органи, що створюються міськими, радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим законом та іншими законами. Виконавчими органами міських рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.Також, згідно з п. 5 ч. 2 ст. 10, п. 1 ч. З ст. 40 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням територій населених пунктів. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів здійснюється шляхам проведення перевірок території.Департамент муніципальної варти наділений правом проводити перевірки додержання вимог законодавства про благоустрій, складати відповідні акти та адміністративні протоколи за результатами проведення такої перевірки.Згідно з п.2.5.5.1.20 Правил благоустрою міста Луцька, затверджених рішенням Луцької міської ради від 29.07.2009 №44/2, на об’єктах благоустрою міста забороняється розташування об’єктів торгівлі на усій території міста, крім спеціально призначених для торгівлі місць (магазини, ринки, кіоски). Зазначене узгоджується з п. 5 ч. 1 ст. 16 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, яким передбачено, що на об'єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати торговельні лотки тощо.Таким чином, департамент муніципальної варти Луцької міської ради є виконавчим органом міської ради для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, у сфері благоустрою населених пунктів, паркування транспортних засобів відповідно до Положення про департамент муніципальної варти, затвердженого рішенням Луцької міської ради від 24.04.2019 № 56/82.Відповідно до п. 5 ч. -1-. ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання.Так, рішенням Луцької міської ради від 28.04.2021 № 10/69 затверджена структура виконавчих органів міської ради, загальна чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів.З огляду на зазначене, підстави для внесення змін у структуру виконавчих органів міської ради та ліквідації департаменту муніципальної варти відсутні".

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