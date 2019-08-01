Скільки вихідних українці матимуть у серпні





Один з них – День Незалежності України – є додатковим неробочим днем, що передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю України.



Свято щорічно відзначається 24 серпня. 2021 року воно випадає на вівторок, у зв'язку з чим робочий день у понеділок, 23 серпня, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 30 вересня 2020 року, перенесено на суботу 28 серпня.



Тобто до Дня незалежності українці отримають чотири вихідні дні поспіль: 21, 22, 23 і 24 серпня. Крім того, неробочими традиційно будуть суботи та неділі: 1, 7-8, 14-15 і 29 серпня.



На третій місяць літа випадає ще кілька популярних свят, таких як, зокрема, Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці, День Державного прапора України, Міжнародний день молоді, День авіації України, День Повітряних сил Збройних сил України, День шахтаря, День будівельника.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У серпні 2021 року українці матимуть десять офіційних вихідних. Про це інформує OBOZREVATEL. Один з них – День Незалежності України – є додатковим неробочим днем, що передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю України.Свято щорічно відзначається 24 серпня. 2021 року воно випадає на вівторок, у зв'язку з чим робочий день у понеділок, 23 серпня, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 30 вересня 2020 року, перенесено на суботу 28 серпня.Тобто до Дня незалежності українці отримають чотири вихідні дні поспіль: 21, 22, 23 і 24 серпня. Крім того, неробочими традиційно будуть суботи та неділі: 1, 7-8, 14-15 і 29 серпня.На третій місяць літа випадає ще кілька популярних свят, таких як, зокрема, Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці, День Державного прапора України, Міжнародний день молоді, День авіації України, День Повітряних сил Збройних сил України, День шахтаря, День будівельника.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію