Служитель Феміди, якого впіймали на хабарі і виправдали у луцькому суді, відсудив у держави мільйон

Ігор Ганич, якого у 2011 році затримали за хабарництво, відсудив у держави 605 тисяч гривень моральної та майже 500 тисяч матеріальної допомоги. Загалом сума компенсації склала 1,1 млн гривень.



Відповідне рішення ухвалив Луцький міськрайонний суд 6 липня 2021 року, пише



Ганичу виплатили також майже 5 тисяч гривень компенсації за залізничні квитки, за якими екссуддя їздив до Верховного Суду.



Кримінальну справу проти Ганича відкрили ще у 2011 році за двома епізодами хабарництва: 2 400 гривень за нерозірвання шлюбу і 400 тисяч гривень - за призначення покарання, не пов’язаного із позбавленням волі.



У 2014 році суддю засудили до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ухвалою Апеляційного суду Волинської області вирок скасовано, а справу направлено Генеральному прокурору України для додаткового розслідування.



Згодом у 2015 році Луцький міськрайонний суд повторно визнав суддю винним і засудив до восьми років ув’язнення. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду справу направлено на новий розгляд до апеляційної інстанції.



У січні 2018 року



Ключовою підставою для виправдання судді стало те, що СБУ у лютому 2014 року знищила матеріали оперативно-розшукової справи. Серед них були процесуальні документи, якими надавалася згода на спостереження за суддею, передусім — на приховану зйомку моментів отримання хабара. Оскільки самих документів не було, то всі докази, на яких були зафіксовані розмови про хабарі та моменти отримання грошей, суд не міг брати до уваги.



Далі Ігор Ганич звернувся до суду про виплату йому моральної та матеріальної компенсації за час перебування під слідством і судом. Він оцінив моральну шкоду у 2,75 млн гривень. Також просив компенсувати йому 670 тис. гривень втраченої внаслідок відсторонення від посади суддівської винагороди та відшкодувати витрати, пов’язані із розглядом кримінальної справи.



Ігоря Ганича призначили на посаду судді ще у 1987 році. Формально з посади судді пішов у відставку у грудні 2017 року, хоча з 2011 року після відкриття кримінальної справи рішення не ухвалював і був відсторонений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній суддя Залізничного суду Львова, якого у 2011 році затримали за хабарництво, відсудив у держави 605 тисяч гривень моральної та майже 500 тисяч матеріальної допомоги. Загалом сума компенсації склала 1,1 млн гривень.Відповідне рішення ухвалив Луцький міськрайонний суд 6 липня 2021 року, пише НВ Ганичу виплатили також майже 5 тисяч гривень компенсації за залізничні квитки, за якими екссуддя їздив до Верховного Суду.Кримінальну справу проти Ганича відкрили ще у 2011 році за двома епізодами хабарництва: 2 400 гривень за нерозірвання шлюбу і 400 тисяч гривень - за призначення покарання, не пов’язаного із позбавленням волі.У 2014 році суддю засудили до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ухвалою Апеляційного суду Волинської області вирок скасовано, а справу направлено Генеральному прокурору України для додаткового розслідування.Згодом у 2015 році Луцький міськрайонний суд повторно визнав суддю винним і засудив до восьми років ув’язнення. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду справу направлено на новий розгляд до апеляційної інстанції.У січні 2018 року Апеляційний суд Волинської області скасував вирок і закрив провадження у зв’язку із невстановленням доказів для доведення винуватості в суді. Це рішення у лютому 2019 року підтримав Верховний Суд.Ключовою підставою для виправдання судді стало те, що СБУ у лютому 2014 року знищила матеріали оперативно-розшукової справи. Серед них були процесуальні документи, якими надавалася згода на спостереження за суддею, передусім — на приховану зйомку моментів отримання хабара. Оскільки самих документів не було, то всі докази, на яких були зафіксовані розмови про хабарі та моменти отримання грошей, суд не міг брати до уваги.Далі Ігор Ганич звернувся до суду про виплату йому моральної та матеріальної компенсації за час перебування під слідством і судом. Він оцінив моральну шкоду у 2,75 млн гривень. Також просив компенсувати йому 670 тис. гривень втраченої внаслідок відсторонення від посади суддівської винагороди та відшкодувати витрати, пов’язані із розглядом кримінальної справи.Ігоря Ганича призначили на посаду судді ще у 1987 році. Формально з посади судді пішов у відставку у грудні 2017 року, хоча з 2011 року після відкриття кримінальної справи рішення не ухвалював і був відсторонений.

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