ВООЗ дала нові рекомендації щодо вакцинації вагітних жінок
Сьогодні, 19:22
Вагітні жінки мають більш високий ризик тяжких наслідків інфекції COVID-19, тому їх віднесли до другої групи для пріоритетної вакцинації.
Про це повідомляють в оновлених рекомендаціях Стратегічної консультативної групи експертів з імунізації (SAGE) ВООЗ, опублікованих на інформаційному порталі ReliefWeb.
Інфекція COVID-19 під час вагітності також пов'язана з підвищеним ризиком передчасних пологів та новонароджених дітей, які потребують інтенсивної терапії, тому у ВООЗ вирішили віднести вагітних до другої групи для пріоритетної вакцинації.
Раніше цій групі не приділялося належної уваги при розподілі вакцин.
Експерти додають, що матері, що годують, можуть продовжувати годувати дітей навіть після вакцинації.
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Про це повідомляють в оновлених рекомендаціях Стратегічної консультативної групи експертів з імунізації (SAGE) ВООЗ, опублікованих на інформаційному порталі ReliefWeb.
Інфекція COVID-19 під час вагітності також пов'язана з підвищеним ризиком передчасних пологів та новонароджених дітей, які потребують інтенсивної терапії, тому у ВООЗ вирішили віднести вагітних до другої групи для пріоритетної вакцинації.
Раніше цій групі не приділялося належної уваги при розподілі вакцин.
Експерти додають, що матері, що годують, можуть продовжувати годувати дітей навіть після вакцинації.
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