На Волині поліція більше року розшукує злочинця, який до смерті побив товариша





Чоловік підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Зловмисник раніше судимий за скоєння різноманітних злочинів.



Прикмети: зріст – 185-190 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка.



Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце знаходження розшукованого, повідомити за номерами телефонів: 063 852 60 36, 050 484 52 92.



Конфіденційність гаранатують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Головного управління Національної поліції у Волинській області розшукують 45-річного Жилковського (Власюка) Тараса Олексійовича, жителя Володимира-Волинського. Чоловік під час застілля побив свого товариша. Від отриманих травм потерпілий помер. Чоловік підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Зловмисник раніше судимий за скоєння різноманітних злочинів.: зріст – 185-190 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка.Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце знаходження розшукованого, повідомити за номерами телефонів: 063 852 60 36, 050 484 52 92.Конфіденційність гаранатують.

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