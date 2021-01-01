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На Волині поліція більше року розшукує злочинця, який до смерті побив товариша

На Волині поліція більше року розшукує злочинця, який до смерті побив товариша
Співробітники Головного управління Національної поліції у Волинській області розшукують 45-річного Жилковського (Власюка) Тараса Олексійовича, жителя Володимира-Волинського. Чоловік під час застілля побив свого товариша. Від отриманих травм потерпілий помер.

Чоловік підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Зловмисник раніше судимий за скоєння різноманітних злочинів.

Прикмети: зріст – 185-190 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка.

Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце знаходження розшукованого, повідомити за номерами телефонів: 063 852 60 36, 050 484 52 92.

Конфіденційність гаранатують.

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