У місті на Волині троє випускників склали ЗНО на 199 балів

У Нововолинську троє випускників показали чудові результати під час зовнішнього незалежного оцінювання, не добравши лише один бал до 200.Міський головата його заступницязустрілись із ними, йдеться на сайті мерії.Майже відмінні результати продемонстрували випускники Нововолинського ліцею №1(197 балів з математики та 196 – з фізики),(199 балів з англійської мови),(197 балів з хімії). Вихованець Нововолинського ліцею №3виконав завдання ЗНО з української мови на 199 балів, а з англійської мови на 197 балів. Випускник Нововолинського ліцею №6отримав 197 балів з географії. Вихованка Нововолинського ліцею №7199 балів отримала з англійської мови та 198 балів – з української мови.Борис Карпус розповів, що приємно здивований бесідою з майбутніми студентами. Молоді люди поділились своїм баченням позитивних змін у місті, обговорили питання екології, організації молодіжного простору, волонтерства для школярів.Мер Нововолинської громади побажав відмінникам здобути хорошу професію, реалізувати задуми, не зупинятися на досягнутому, а й надалі демонструвати ґрунтовні знання та розвиватися.