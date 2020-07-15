У ЖК «StyleUP» стартував продаж квартир другої черги*
Сьогодні, 17:08
У житловому комплексі «StyleUP», що на вулиці Рівненській на виїзді з Луцька (навпроти «Модерн Експо»), стартував продаж квартир у третьому та четвертому будинках. Житло на етапі спорудження коштуватиме значно дешевше, ніж вже здане в експлуатацію.
У компанії «Континіум Девелопмент», яка зводить ЖК «StyleUP», розповіли, що у другій черзі збудують два п’ятиповерхових будинки на ділянці, що неподалік від двох вже зданих в експлуатацію чотирьохповерхівок. Кожен із будинків матиме по два під’їзди. Відмінністю третього та четвертого будинків «StyleUP» від перших двох буде наявність ліфтів.
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У компанії запевняють, що, незважаючи на те, що криза дещо змінила ціни на будматеріали, це жодним чином не вплине на якість будівництва. Третій та четвертий будинки житлового комплексу будуть збудовані за тією ж технологією, що й перші два, та без здешевлення використовуваних матеріалів. Забудовник зауважує: якість для всієї команди – на першому місці.
Зауважимо, що загалом комплекс закритого типу «StyleUP» налічуватиме дев'ять житлових будинків та матиме на території дитсадок.
У відділі продажу ЖК «StyleUP» розповіли, що у двох будинках першої черги нерозпроданими залишилися лише декілька квартир. Із 17 липня вартість квадратного метра у цих квартира зросла і становить 20 тисяч гривень. Натомість вже від сьогодні, 22 липня, можна купувати житло у другій черзі комплексу. Квадратний метр у нових п'ятиповерхівках коштуватиме 22 тисячі гривень. Забудовник пропонує розтермінування платежу на 36 місяців із першим внеском 30% від вартості квартири.
Особливістю усіх квартир другої черги, як у першому та другому будинках, буде вільне планування. Про інші особливості другої черги ЖК «StyleUP» – у наступних публікаціях.
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Детальну інформацію про ЖК «StyleUP» можна дізнатися у відділі продажу безпосередньо біля будинків комплексу на вулиці Рівненській або у відділі продажу, що на вулиці Сухомлинського, 1 (1-ий поверх ТРЦ «ПортСіті»). Або ж за номером телефону: +38 (067) 220 00 35.
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У компанії «Континіум Девелопмент», яка зводить ЖК «StyleUP», розповіли, що у другій черзі збудують два п’ятиповерхових будинки на ділянці, що неподалік від двох вже зданих в експлуатацію чотирьохповерхівок. Кожен із будинків матиме по два під’їзди. Відмінністю третього та четвертого будинків «StyleUP» від перших двох буде наявність ліфтів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ідеально свій простір: чому варто обрати квартиру з вільним плануванням у ЖК «StyleUP»*
У компанії запевняють, що, незважаючи на те, що криза дещо змінила ціни на будматеріали, це жодним чином не вплине на якість будівництва. Третій та четвертий будинки житлового комплексу будуть збудовані за тією ж технологією, що й перші два, та без здешевлення використовуваних матеріалів. Забудовник зауважує: якість для всієї команди – на першому місці.
Зауважимо, що загалом комплекс закритого типу «StyleUP» налічуватиме дев'ять житлових будинків та матиме на території дитсадок.
У відділі продажу ЖК «StyleUP» розповіли, що у двох будинках першої черги нерозпроданими залишилися лише декілька квартир. Із 17 липня вартість квадратного метра у цих квартира зросла і становить 20 тисяч гривень. Натомість вже від сьогодні, 22 липня, можна купувати житло у другій черзі комплексу. Квадратний метр у нових п'ятиповерхівках коштуватиме 22 тисячі гривень. Забудовник пропонує розтермінування платежу на 36 місяців із першим внеском 30% від вартості квартири.
Особливістю усіх квартир другої черги, як у першому та другому будинках, буде вільне планування. Про інші особливості другої черги ЖК «StyleUP» – у наступних публікаціях.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Свій дім – реальність: вже збудовану квартиру у «StyleUP» можна придбати в іпотеку під 7%*
Детальну інформацію про ЖК «StyleUP» можна дізнатися у відділі продажу безпосередньо біля будинків комплексу на вулиці Рівненській або у відділі продажу, що на вулиці Сухомлинського, 1 (1-ий поверх ТРЦ «ПортСіті»). Або ж за номером телефону: +38 (067) 220 00 35.
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